Vântul puternic a îndoit vârful uneia dintre turlele Bisericii Lipovenești din Iași

Vârful uneia dintre turlele Bisericii Lipovenești din Iași a fost îndoit de vântul puternic, conform Ziarul de Iași. Biserica, construită inițial în 1830, figurează pe Lista Monumentelor Istorice ieșene. Aceasta a fost reconstruită la 50 de ani după ce fusese distrusă de un incendiu și renovată ultima dată în 2009, când acoperișul i-a fost acoperit cu foiță din aur.

Incidentul a avut loc în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii au anunțat rafale de vânt cu viteze de 70–90 km/h în cea mai mare parte a Moldovei, însoțite de ninsori viscolite și vizibilitate redusă.

Județul Iași se află sub cod portocaliu de vânt puternic

Județul Iași se află sub cod portocaliu de vânt puternic, valabil în aproape întreaga țară. Pentru perioada 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10, este activ și un cod galben de vreme severă în regiunile Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane, caracterizat prin ninsori viscolite și depuneri de zăpadă.

În zonele montane înalte este în vigoare un cod roșu de viscol cu rafale ce pot depăși 120 km/h.

Cod roșu de vânt și viscol în mai multe județe din România

ANM a emis cod roșu de vreme extremă valabil duminică, 28 decembrie, ora 10:00 până luni, 29 decembrie, ora 10:00, vizând Carpații Meridionali și de Curbură la altitudini peste 1700 m cu ninsori viscolite și rafale de vânt depășind 120 km/h, reducând vizibilitatea aproape de zero; în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zone montane se așteaptă ninsori abundente cu vânt de 50-70 km/h și depuneri de zăpadă 3-8 cm (10-20 cm în Carpații Orientali și Meridionali), plus intensificări în Oltenia, sudul Banatului și Muntenia.

Codul portocaliu de duminică, ora 10:00, până luni, ora 2:00, afectează Moldova, Transilvania, Carpații Meridionali (până la 1700 m) și nordul/centrul Carpaților Orientali (peste 1700 m) cu rafale de 70-100 km/h, viscol puternic și vizibilitate redusă.

Un cod galben duminică ora 10:00 până luni ora 2:00 vizează Moldova și Transilvania cu vânt de 70-90 km/h și ninsori viscolite; altul luni ora 10:00-23:00 include Moldova, Dobrogea, sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și Carpații cu rafale de 50-120 km/h la peste 1700 m, viscolind zăpada; intensificări minore de 40-45 km/h în rest.