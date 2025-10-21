„Informaţiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia şi România către Ucraina”, a declarat presei Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut aici, în Polonia, lângă Varşovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reţinuţi de serviciile speciale româneşti la Bucureşti”, a precizat oficialul polonez.

Procuratura Naţională Poloneză a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu.

Procuratura a declarat că transporturile urmau să ia foc spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acţiunilor planificate era de a intimida populaţia şi de a destabiliza ţările Uniunii Europene care susţin Ucraina.

Dobrzynski a mai spus că, în ultimele luni, Agenţia de Securitate Internă din Polonia a reţinut în total de 55 de persoane care au acţionat în detrimentul Poloniei şi în numele serviciilor secrete ruse.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL şi DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanşa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existenţa unor astfel de planuri, menţionează Reuters.

Polonia afirmă, de asemenea, că este ţinta unor tactici precum incendii provocate şi atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza ţările care susţin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova, din nou, a negat aceste acuzaţii.

