Un cârlig rudimentar realizat din bare de fier îndoite și cearșafuri legate între ele. Acesta a fost planul pus la cale de Vasile Frumuzache, agent de pază de origine română, în vârstă de 33 de ani, acuzat de uciderea a două escorte între Prato și Montecatini.

Cârligul de prindere folosit în tentativa de evadare. Sursa foto: La Nazione

Tentativa de evadare a avut loc miercuri, 4 februarie 2026, în jurul orei 10.00, în timpul orei de plimbare, în apropierea aleii situate înaintea porților care delimitează penitenciarul Sollicciano, din Florența.

Potrivit Sindicatului Autonom al Poliției Penitenciare Osapp, Frumuzache a reușit să escaladeze mai întâi zidul zonei de plimbare, apoi zidul de incintă al închisorii, folosind cârligul improvizat și cearșafurile pentru a se cățăra. Evadarea a fost însă oprită chiar în ultimul moment.

Prins de singurul agent în patrulare

Tentativa a fost dejucată de singurul agent de poliție penitenciară care patrula în acel moment în perimetrul extern al închisorii. Acesta l-a observat pe român în timp ce încerca să părăsească zona și a intervenit imediat, reușind să-l oprească și să-l readucă în celulă.

Momentul în care Vasile Frumuzache a fost oprit în încercarea sa de a evada. Sursa foto: La Nazione

Potrivit sindicatului Osapp, dacă ar fi reușit să treacă și de acel zid, Vasile Frumuzache ar fi traversat o zonă de teren liber și ar fi putut ajunge la gardul metalic exterior, după care s-ar fi făcut nevăzut în câmpurile din jurul penitenciarului.

Sindicatele laudă intervenția, dar trag un semnal de alarmă

„Apreciere deplină pentru intervenția agentului”, a transmis într-un comunicat Canio Colangelo, delegat național Osapp. El a subliniat însă și „gravele carențe structurale și organizatorice” ale penitenciarului Sollicciano, pe care l-a descris drept „o sită plină de găuri”.

„Este legitim să ne întrebăm cum a fost posibil ca un deținut care ar trebui să fie strict supravegheat, din motive de securitate și de protecție personală, să poată pune în aplicare o asemenea acțiune”, a adăugat Colangelo.

Și Antonio Mautone, secretar general teritorial al Uil Pa Polizia Penitenziaria Firenze, a apreciat profesionalismul agenților: „Intervenția eficientă a personalului a prevenit consecințe mult mai grave, confirmând nivelul ridicat de pregătire al agenților care lucrează zilnic în condiții extrem de complexe”.

Sindicatul atrage atenția că incidentul „readuce în prim-plan dificultățile operaționale grave din cadrul penitenciarului Sollicciano și importanța rolului Poliției Penitenciare în garantarea siguranței întregii comunități”. De asemenea, Francesco Oliviero, secretar regional pentru Toscana al sindicatului Sappe, a exprimat apreciere față de intervenția agenților, dar a vorbit despre „grave deficiențe structurale” și despre lipsa cronică de personal.

La rândul său, Donato Capece, secretar general Sappe, a subliniat că „doar datorită profesionalismului agenților a fost evitată o evadare care ar fi putut avea consecințe extrem de grave pentru siguranța polițiștilor, a deținuților și a cetățenilor”. Acesta a reiterat necesitatea unor investiții urgente, a angajărilor și a alocării de resurse adecvate pentru sistemul penitenciar.

Cine este Vasile Frumuzache

Vasile Frumuzache este autorul recunoscut al uciderii a două femei de origine română:

– Ana Maria Andrei, 27 de ani, ucisă la Montecatini Terme (Pistoia), în august 2024;

– Maria Denisa Paun, 30 de ani, ucisă la Prato, în mai 2025, într-un complex rezidențial situat la periferia orașului.

Joi, 5 februarie, Vasile Frumuzache va apărea în fața Curții de Apel din Florența pentru prima audiere a procesului în care este acuzat de uciderea celor două femei. El a ajuns la Sollicciano în iunie anul trecut, transferat de la Prato după ce un deținut l-a atacat cu ulei fierbinte.

