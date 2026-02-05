Adi Vasile, gazda emisiunii Survivor 2026, se află în Republica Dominicană, unde prezintă competiția care aduce concurenții în fața provocărilor extreme din junglă. Prezentatorul a făcut însă un gest special și a mers în țară însoțit de o persoană foarte importantă pentru el: logodnica sa, Delia Tudose.

Deși Delia nu va rămâne în Republica Dominicană pe toată durata filmărilor, prezența ei în primele momente l-a bucurat pe Adi și i-a oferit un sprijin emoțional important într-un mediu atât de solicitant. Chiar și după prima lună petrecută în junglă, prezentatorul mărturisește că nu s-a schimbat și că se bucură de fiecare clipă petrecută alături de echipa sa și de logodnica sa, chiar dacă știe că urmează perioade în care va simți dorul Deliei.

„Delia, logodnica mea, a venit odată cu mine și va mai sta o vreme în Republica Dominicană. Evident nu va fi ușor când va pleca acasă, dar vom vorbi constant la telefon, când este fiecare dintre noi liber. Faptul că a fost aici, că a apucat să meargă de 2-3 ori pe set și să vadă cum arată o zi de filmare, ne-a ajutat să înțelegem cum va arăta programul în următoarele luni, așa că ne vom descurca, cu siguranță, să trecem și peste această perioadă”, a declarat Adi Vasile pentru tvmania.ro.

Și a continuat: „Sunt obișnuit să fiu plecat des de acasă, așa că știu cum e să stai la povești cu prietenii, doar pe apeluri telefonice sau cum să depinzi de rețelele sociale pentru a ține legătura cu apropiații”.

„Am știut de la început că va fi greu”

După prima lună petrecută pe meleagurile Republicii Dominicane, Adi Vasile spune că nu s-a schimbat.

„În prima lună petrecută aici, nu m-am schimbat, ci am muncit pentru a mă asigura că le ofer fanilor Survivor exact ceea ce își doresc. Dintotdeauna, dorința mea a fost să devin tot mai bun în ceea ce fac, iar asta se aplică și de această dată. Am știut de la început că va fi greu, că vom filma multe ore în soare sau în furtuni puternice, și chiar așa este și pe teren. Îmi place să văd că avem un casting excelent, cu 24 de concurenți care vor să meargă până la final. Prin urmare, așteptările mele au fost deja atinse și sunt sigur că vor fi și depășite până la final”.

