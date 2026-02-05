Un șofer român a condus 21 de ore într-o zi, transportând mărfuri între țări

Un șofer român a declarat că a condus 21 de ore într-o zi, iar alt șofer a menționat că a dormit doar patru ore în două zile consecutive.

„Săptămâna trecută, au fost zile în care am condus 21 de ore”, a povestit un șofer român, vizibil disperat, care transportă mărfuri pentru o companie aeriană, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții sindicatului Faire Mobility, potrivit publicației Diario de Transporte.

Situația sa nu este un caz izolat. „Săptămâna trecută au fost două zile consecutive în care am dormit doar patru ore în total. Nu este timp pentru mai mult de o masă pe zi”, a confirmat un alt șofer de autoutilitară.

Mai mulți membri ai sindicatului Faire Mobility și ai altor organizații partenere au desfășurat, recent, o acțiune într-o zonă industrială din Hessa, în Germania. Aceștia au discutat cu mai multe persoane despre provocările cu care se confruntă cei care efectuează transport internațional.

Tahograful digital, obligatoriu din iulie 2026

Această realitate cruntă scoate la iveală presiunea uriașă exercitată de angajatori și expeditori asupra șoferilor de autoutilitare. Începând cu 1 iulie 2026, noile reglementări din Pachetul de Mobilitate vor impune utilizarea obligatorie a tahografului digital pentru vehiculele comerciale ușoare cu o greutate totală de 2,5 tone care efectuează transport internațional.

„Era și timpul”, a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului Faire Mobility. Conform acestuia, măsura va contribui semnificativ la protejarea drepturilor șoferilor.

În prezent, vehiculele cu o greutate sub 3,5 tone sunt exceptate de la obligația de a avea tahograf pentru monitorizarea timpilor de condus și de odihnă. Deși șoferii acestor vehicule trebuie să respecte reguli privind timpul de lucru și odihnă, acestea sunt documentate doar pe o „fișă de control zilnică”, un sistem considerat nesigur.

Această lipsă de control riguros permite apariția abuzurilor, obligând șoferii să accepte ture extrem de lungi, care pun în pericol atât propria lor viață, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE