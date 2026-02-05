Nicolae, în vârstă de 44 de ani, și Maria, de 30 de ani, au fost prinși de poliție într-un centru comercial din Milton Keynes, fiind angajați de o rețea de criminalitate organizată cu un salariu de 200 de lire pe zi, relatează Daily Mail.

„Ambele infracțiuni au avut loc în același mod: Nicolae încerca să ascundă articolele furate, iar Maria le punea într-o geantă”, a spus Laura Nash, procuror.

Poliția a recuperat bunurile furate, iar Nicolae a recunoscut că „fura articole împreună cu Maria ca formă de angajare”.

Conform declarațiilor sale, cetățeni albanezi au venit cu propunerea să comită furturi în schimbul unei remunerații.

Ambii români nu aveau condamnări anterioare în Marea Britanie. Nicolae, care este și tată, a fost convins să participe la aceste infracțiuni pentru o promisiune de 200 de lire pe zi.

„Valoarea ridicată a bunurilor furate nu este ceva din care el a profitat direct”, conform avocatului său, Christopher Fairweather.

Potrivit Daily Mail, Maria, mamă a doi copii, lucra într-un bar din România înainte de a veni în Marea Britanie.

„Clienta mea credea că bunurile furate de la John Lewis valorau în jur de 900 de lire, fiind șocată când a aflat că valoarea reală era de aproximativ 9.000 de lire”, a spus avocata sa, Jaclin Bastian.

Maria intenționa să se întoarcă în România, dar a fost păcălită cu promisiunea unui loc de muncă în Marea Britanie.

„Planul ei era să se întoarcă acasă după terminarea acestui job, dar când a ajuns în Marea Britanie, a aflat că nu există loc de muncă. A vrut să se întoarcă în România cât mai curând posibil”.

Judecătorul Nigel Sangster le-a oferit celor doi credit pentru recunoașterea vinovăției, descriind furturile drept „furturi la o scară profesională”.

Nicolae a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar Maria la 18 luni.

Tot în Marea Britanie, doi români au început să comită infracțiuni la o zi după ce au ajuns în țară. Bărbații au fost condamnați marți, 13 ianuarie, de o instanță din Liverpool la pedepse de închisoare cu executare.



