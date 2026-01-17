Un criminal în serie?

Dacă se confirmă că Frumuzache a avut complici, cazul se transformă dintr-o crimă individuală într-o potențială acțiune a unei rețele criminale, ceea ce ar putea indica o organizare mai amplă și ar necesita o investigație mult mai complexă pentru a identifica și aduce în fața justiției toți responsabilii.

În cazul în care Frumuzache este un criminal în serie, numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, iar anchetatorii trebuie să depună eforturi considerabile pentru a identifica toate persoanele dispărute sau ucise care ar putea fi legate de acest caz. Aceasta ar amplifica semnificativ gravitatea situației și ar impune o alertă publică.

Trimiterea în judecată și perspectiva condamnării la închisoare pe viață reflectă gravitatea faptelor și determinarea sistemului judiciar italian de a aplica legea cu fermitate în cazurile de omor. Închisoarea pe viață este o pedeapsă maximă în Italia și este rezervată pentru cele mai grave crime.

Riscă detenție pe viață

„Inculpatul este acuzat de dublă crimă, intenționată și agravată din motive banale, precum și de ascundere de cadavru, pentru uciderea celor două femei din România. Pedeapsa în aceste cazuri este închisoarea pe viață. Pedeapsa cu închisoarea pe viață l-a împiedicat pe inculpat să solicite un proces sumar, ceea ce atrage după sine o reducere cu o treime a pedepsei și renunțarea la dreptul de a prezenta probe la proces. Această solicitare de proces sumar a fost condiționată de solicitarea unei evaluări psihiatrice, astfel încât este ușor de prevăzut că apărarea inculpatului va repeta această solicitare de evaluare post-psihiatrică la proces”, a explicat avocatul penalist Fabio Maria Galiani.

A aruncat cadavrele înr-un câmp cu mărăcini

Vasile Frumuzache, cara lucra ca agent de pază, este judecat pentru uciderea Mariei Denisa Păun, în mai 2025, și a Anei Maria Andrei, omorâtă în 2024.

Denisa Maria Adas(Păun), românca în vârstă de 30 de ani, dispărută în mod misterios în orășelul Prato din Italia, în noaptea de 15 mai spre 16 mai 2025, a fost găsită fără viață la începutul lunii iunie 2025, relatează La Stampa. Femeia, care lucra ca escortă, a scris în ultimul mesaj pe care l-a trimis înainte să dispară, că se teme pentru viața ei, după ce a întâlnit un bărbat periculos.

Românul Vasile Frumuzache a ajuns într-o închisoare din Prato, în urmă cu câteva luni, după ce a mărturisit că a ucis cu brutalitate două românce, ambele escorte, și le-a aruncat cadavrele într-un câmp cu mărăcini, informează ziarul italienesc La Stampa.

