Documentul oficializează colaborarea pentru realizarea Cablului Submarin din Marea Neagră, un proiect de infrastructură critică de o complexitate tehnică rară.

Cifrele unui proiect uriaș

Conform informării transmise Bursei de Valori București, noua conexiune va stabili un record în domeniu. Cablul de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) va avea o lungime totală de 1.195 de kilometri, dintre care 1.100 de kilometri vor fi pe sub apă.

Capacitate: 1.300 MW;

Funcționalitate dublă: Transport de energie electrică și conexiune digitală (fibră optică);

Costuri: Estimările operatorului georgian indică o investiție totală de 3,57 miliarde de euro, 98% din această sumă fiind destinată propriu-zis cablului.

Memorandumul semnat astăzi stabilește cadrul comun pentru planificare, studii tehnice și marine, evaluări de mediu, dar și – crucial – pentru identificarea surselor de finanțare și reprezentarea instituțională la Bruxelles.

Miza strategică: „Coridorul Verde” către Europa

Proiectul nu este doar o inițiativă bilaterală, ci pilonul central al „Coridorului Verde”, un acord strategic semnat în decembrie 2022 de guvernele României, Georgiei, Azerbaidjanului și Ungariei.

Obiectivul este reducerea dependenței energetice a Europei și diversificarea rutelor de aprovizionare prin integrarea surselor regenerabile din regiunea Caspică.

Importanța geopolitică a investiției este subliniată de sprijinul direct al Comisiei Europene.

Președinta Ursula von der Leyen a fost prezentă personal la semnarea acordului inițial de la Palatul Cotroceni, iar executivul european monitorizează constant progresul tehnic.

Primii pași concreți

Transelectrica reamintește că infrastructura instituțională pentru derularea proiectului a fost deja creată.

În urmă cu un an, a fost înregistrată în România compania de proiect (Joint Venture) GECO Power Company, entitatea responsabilă cu implementarea efectivă a acestui coridor energetic vital pentru securitatea regională.

