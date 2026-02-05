Deputatul USR acuză că primarul nu a fost audiat la poliție

Emanuel Ungureanu, parlamentar USR de Suceava, s-a implicat în cazul primarului PSD Radu Reziuc de la Mitocul Dragomirnei, o comună în județul Suceava, care este acuzat că și-a agresat concubina şi pe fiica acesteia în vârstă de 19 ani.

Incidentul ar fi avut loc joi, 29 ianuarie, la o cabană din Dragomirna, care figurează pe numele concubinei primarului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

„Știu, pare incredibil, dar este adevărat, primarul bestie din Suceava, localitatea Mitocul Dragomirnei, nu a fost nici măcar audiat la poliție, este în libertate, după ce a agresat și sechestrat, două femei, pe A. Stanciu și M. Pânzaru, mamă și fiică”, a precizat deputatul Ungureanu, într-o postare pe Facebook făcută miercuri, 4 februarie.

El somează MAI și IPJ Suceava să ia măsuri urgente împotriva primarului Radu Reziuc.

„Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, anunța toleranță zero împotriva violenței care are ca victime femei. Somez public Ministerul de Interne și conducerea Inspectoratului Județean Suceava să ia măsuri urgente și drastice împotriva primarului bestie Radu Reziuc!!! Voi folosi toate mijloacele ca deputat USR de Suceava să mă asigur că legea va fi aplicată în acest caz de violență extremă și fac un apel public către autoritățile judiciare să pedeapsă aspru călăul și să protejeze victimele!”, a adăugat acesta.

Au fost făcute percheziții la domiciliul primarului

Mama și fiica au reclamat vineri, 30 ianuarie, agresiunea la poliție, dar și faptul că primarul Radu Reziuc, le-ar fi amenințat cu un obiect care ar fi putut avea caracteristicile unei arme.

În cursul zilei de sâmbătă, 1 februarie, poliţiştii au efectuat două percheziţii la primarul comunei Mitocu Dragomirnei. A fost percheziţionată și locuinţa sa, fără a fi identificată vreo armă.

Oamenii legii au susținut după perchezițiile efectuate că ancheta continuă pentru a se stabili circumstanțele întregului scandal.

Primarul este obligat de instanță să poarte o brățară electronică timp de un an

În ciuda acuzațiilor aduse de parlamentarul Emanuel Ungureanu, justiția din România a luat mai multe măsuri împotriva primarului Radu Reziuc. Judecătoria Suceava a admis, pe 3 februarie, cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava pentru emiterea unui ordin de protecție.

„Dispune emiterea următorului ordin de protecție, astfel: – obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 50 m faţă de reclamanta P. Y.-M., pentru o perioadă de 12 luni; – obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 50 m faţă de reclamanta S. A., pentru o perioadă de 12 luni; – obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 50 m faţă de locuinţa reclamantelor…, pentru o perioadă de 12 luni; (…) interzice pârâtului orice fel de contact cu reclamantele…, inclusiv telefonic sau prin corespondenţă pentru o perioadă de 12 luni”, se arată în hotărârea Judecătoriei Suceava.

De asemenea, edilul este obligat să poarte o brățară electronică timp de 12 luni. Hotărârea instanței nu este definitivă.

„Obligă pârâtul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, pentru o perioadă de 12 luni. (…) Atrage atenţia pârâtului că încălcarea oricărei obligaţii sau interdicţii cuprinse în prezentul ordin constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Executorie fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare”, se mai arată în hotărârea instanței.

Primarul le-a cerut scuze locuitorilor, familiei și cunoscuților

Radu Reziuc, primarul din comuna Mitocu Dragomirnei, le-a cerut scuze locuitorilor, familiei și cunoscuților printr-o postare pe o rețea socială făcută la scurt timp după percheziții.

„Stimați locuitori și dragi prieteni. Consider că este o datorie morală măcar câteva cuvinte să vă spun. Ceea ce mi se întâmplă, (…) cred că m-a luat Dumnezeu un pic de urechi și poate pe bună dreptate. Cred că de multe ori i-am greșit, prin multe și a vrut un pic să mă corecteze”, a spus primarul, cu lacrimi în ochi, într-un clip video postat pe Facebook.

El a adăugat: „Vreau să îmi cer iertare față de mama, față de frați, față de colegii de la primărie, față de dumneavoastră care chiar ați crezut în mine. Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. (…) Eu nu sunt așa și voi mă știți. Nu pot și nu vreau să vorbesc mai mult cât e ancheta. (..) Pe cei pe care v-am dezamăgit, vă rog să mă iertați”.

Despre ancheta aflată în desfășurare, edilul a precizat: „Dragilor, nu am voie să spun și nici nu-i corect să spun nimic și din cele ce sunt acuzat, și din cele ce s-a întâmplat vizavi de anchetă, de control, de toate ce au fost pentru că ancheta este în desfășurare și nu este corect. La timpul potrivit se vor vedea toate”.

