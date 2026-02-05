Femeia a fost concediată după 30 de ani de muncă

Protagonista este o angajată a lanțului de magazine Pam Panorama, în vârstă de aproximativ 50 de ani, iar faptele s-au petrecut la supermarketul din via del Sabotino, în Grosseto, cel mai mare punct de vânzare din capitala regiunii Maremma.

Femeia de 50 de ani are o vechime de circa 30 de ani și nicio sancțiune disciplinară anterioară. Conform publicației Corriere della Sera, până la acest episod, nu a avut niciodată probleme la locul de muncă.

Incidentul de la ieșirea din magazin

Totul s-a întâmplat în luna septembrie, deși cazul a rămas mult timp necunoscut publicului.

După ce și-a încheiat tura, casiera a făcut cumpărături ca orice client, achitând produsele, inclusiv o sticlă de detergent. Imediat după ieșirea din magazin, cu mâinile ocupate de sacoșe, unul dintre recipientele din plastic s-a spart, iar detergentul s-a vărsat pe asfaltul din fața magazinului.

Femeia s-a întors în supermarket, l-a informat pe responsabilul punctului de vânzare despre incident și despre riscul ca de alunecare pe pata de detergent. Potrivit declarațiilor sale, cu acordul acestuia, a luat de pe raft o sticlă identică de detergent, fără a mai plăti produsul.

Nicio plângere penală pentru furt

Ceea ce părea un incident banal a devenit, în zilele următoare, începutul unui adevărat coșmar profesional. Angajata a fost convocată de conducerea locală a Pam Panorama, care i-a comunicat deschiderea unei proceduri disciplinare pentru neplata celui de-al doilea recipient de detergent, considerând fapta echivalentă cu un furt.

Decizia finală a fost concedierea pentru „justă cauză”. Conducerea i-a explicat că ar fi trebuit să achite din nou produsul, iar această poziție a fost menținută inclusiv după o întâlnire de clarificare.

Nu a fost depusă nicio plângere penală pentru furt.

Angajata a cerut ajutor sindicatului

Profund afectată, femeia s-a adresat sindicatului Filcams-Cgil din Grosseto. Secretarul organizației, Pier Paolo Micci, s-a declarat, la rândul său, uimit de situație.

„Nu-mi venea să cred”, a declarat Micci, referindu-se la motivele concedierii și la poziția rigidă a companiei în cadrul întâlnirii de clarificare.

Cazul este acum analizat de judecătorul muncii Giuseppe Grosso, de la Tribunalul din Grosseto, cu asistența avocatului specializat în dreptul muncii al confederației sindicale, Paolo Martellucci.

„Justă cauză” de 2,9 euro

Până la pronunțarea instanței, rămâne gustul amar al unei concedieri motivate de un prejudiciu de doar 2,9 euro, în lipsa oricărei acuzații penale și în cazul unei angajate cu o carieră îndelungată și ireproșabilă.

„Așa se întâmplă atunci când profitul nu mai are nicio legătură cu etica și cu oamenii. Este o umilință pentru angajați, care ar trebui să fie prima preocupare a unei companii. Sperăm într-o soluție amiabilă, altfel așteptăm cu interes decizia judecătorului”, a conchis Micci.

Sentința este așteptată în următoarele săptămâni.

Tot în Italia, un angajat al unei companii din Brescia a fost concediat pentru un rest de 1,6 euro de la automatul de cafea. Tribunalul a decis însă că firma trebuie să-i plătească bărbatului despăgubiri echivalente cu 18 luni de salariu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE