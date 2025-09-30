Vecina Ioanei Popescu a făcut declarații emoționante despre ultimele săptămâni din viața jurnalistei. Cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”, bruneta s-ar fi confruntat cu probleme serioase de sănătate și, potrivit femeii care îi era aproape, ajunsese chiar să refuze să mănânce.

„Avea probleme cu stomacul, avea probleme cu inima, a avut palpitații foarte mari. A avut momente când o durea foarte tare stomacul. Nu o convingeam atunci să mănânce nimic. Nimic!”, a spus vecina Ioanei Popescu.

Ioana Popescu își dorea o familie

Pe lângă problemele medicale, Ioana Popescu s-ar fi simțit copleșită de singurătate, dorindu-și cu ardoare o familie. Vecina a povestit că jurnalista i-a mărturisit că și-a găsit pe cineva care o iubește, însă nu a dezvăluit identitatea bărbatului.

„Problema ei în ultima perioadă a fost stresul. Stresul cauzat de faptul că ea și-a dorit foarte, foarte mult o familie. Într-adevăr, își dorea pe cineva care să o găsească, să nu-și bată joc de ea și să n-o abandoneze. Acum două săptămâni, când am văzut-o ultima dată am stat un pic de vorbă la lift și mi-a zis că în sfârșit a găsit pe cineva care o iubește. Nu mi-a zis despre cine e vorba. Mi-a zis doar atât: că sta la ea”, a adăugat vecina jurnalistei.

Și a continuat: „Inițial, când a venit Mihai, ca să nu fac vreo gafă sau ceva i-am spus, în primă fază, lui Mihai că da, am dus-o la spital, doar că aveam treabă, la ea a durat mai mult și am lăsat-o acolo. Când Mihai a tot insistat și a insistat și a chemat echipajul de poliție să se constate dacă e în casă cumva i-am spus adevărul, i-am spus: Bă, Mihai, eu nu am văzut-o de două săptămâni”.

Mara Bănică se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu

Ioana Popescu va fi condusă pe ultimul drum miercuri, iar Mara Bănică a anunțat că se va implica personal în organizarea funeraliilor, pentru ca jurnalista să aibă parte de o înmormântare creștinească.

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, colvia, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a spus Mara Bănică.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu va fi depus astăzi la capela cimitirului Berceni 2. „La ora 11 o să ajungem la capela cimitirului Berceni 2 cu Ioana. Cine vrea să vină astăzi la ora 17 o să îi se citească și stâlpii. Cine vrea să-i aducă un ultim omagiu poate veni acolo la cimitirul Berceni 2, începând cu ora 1”, a transmis Mara Bănică în mediul online.

