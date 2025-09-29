Ioana Popescu va fi condusă pe ultimul drum zilele următoare. Bruneta, supranumită de tabloide „devoratoarea de fotbaliști” pentru declarațiile sale despre relațiile cu sportivi celebri, s-a stins din viață la doar 45 de ani.

Mara Bănică a oferit detalii de ultimă oră la SpyNews TV despre funeraliile Ioanei Popescu. Prezentatoarea a anunțat că pregătirile sunt aproape finalizate și că trupul neînsuflețit urmează să fie ridicat din spital și dus la un cimitir din București, unde va avea loc ceremonia de adio.

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, colvia, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a spus Mara Bănică.

Mara Bănică, detalii despre înmormântarea Ioanei Popescu

Cel mai probabil, înmormântarea va avea loc miercuri, iar trupul brunetei va fi depus anterior la capelă, pentru ca prietenii și toți cei care au cunoscut-o să își poată lua rămas-bun.

„O să vă anunț la ce cimitir și probabil că mâine va fi depusă și la capelă. O să fac toate anunțurile din timp, oricum diseară de la 21:30 o să vedeți și latelevizor toată nebunia asta care a fost și poate o să facem și lumină în moartea Ioanei, așa cum a fost Ioana. Dumnezeu s-o ierte!”, a mai spus Mara Bănică.

Presupusul iubit al Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântare

Mara Bănică le sugerează oamenilor să nu trimită bani în contul presupusului iubit al Ioanei Popescu, care a cerut pe rețelele de socializare să fie ajutat financiar pentru înmormântare.

„Acum vă spun sincer că îmi displace foarte tare că un om care i-a fost în viață pentru câteva săptămâni strânge bani, nu răspunde la numărul ăla, ceva foarte ciudat și nu vă încurajez să dați bani, pentru că, repet, până la momentul ăsta, statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când, cum o ridică ridicată și poate acolo la cimitir să vă anunț, să vedem unde, cum va fi. Și să-i fac cel puțin o colivă creștinească și să aduc un preot. Știu că m-ar ajuta mult părintele Cărămizaru, știu că aș găsi tot felul de lucruri așa rapide. Și să fie măcar o slujbă creștinească și o pomenire a Ioanei.

N-am să-l judec pe omul ăsta, pot să înțeleg disperarea după bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana și nu intru în amănunte, cred că mai important decât a strânge bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”, a mai adăugat vedeta.

