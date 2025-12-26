Această realizare marchează cea mai rapidă viteză atinsă vreodată de un sistem de levitație magnetică electrică superconductoare, conform publicației spaniole 20 Minutos.

Imaginile difuzate de postul CCTV arată cum vehiculul, asemănător unui șasiu, se deplasează la viteze impresionante, învăluit într-un nor de vapori, accelerând rapid și oprindu-se brusc la capătul pistei.

Proiectul, rezultat al unui deceniu de cercetare și dezvoltare, a permis depășirea unor provocări tehnologice majore. Acestea includ propulsia electromagnetică la viteză „ultraînaltă”, ghidarea prin suspensie electrică, stocarea tranzitorie a energiei de mare putere și utilizarea magneților superconductori de câmp înalt, conform aceleiași surse.

Testul deschide noi perspective pentru dezvoltarea viitoare a transportului maglev în tuburi vidate („hyperloop”) în China. Totodată, oferă soluții inovatoare pentru lansările spațiale și testele experimentale, a mai raportat CCTV.

Această tehnologie beneficiază de un sprijin financiar semnificativ din partea autorităților chineze încă din 2004, când Shanghai a inaugurat prima linie de levitație magnetică de viteză redusă, conectând periferia orașului cu aeroportul internațional Pudong.

De-a lungul timpului, China a continuat să inoveze în acest domeniu. În septembrie 2022, Universitatea Jiaotong din Chengdu a reușit să testeze cu succes un vehicul maglev de 2,8 tone pe o autostradă din estul țării. Vehiculul a reușit să plutească la 35 de milimetri deasupra suprafeței drumului.

De asemenea, în 2021, China a lansat cel mai rapid tren maglev din lume, cu o viteză de 600 km/h, dezvoltat în orașul Qingdao după cinci ani de cercetare și dezvoltare.

