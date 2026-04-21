Submarine turistice

Este o perspectivă sumbră pentru unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei: în viitorul îndepărtat, splendoarea Veneției ar putea fi admirată doar din spatele vitrinei unui submarin turistic.

Despre asta avertizează oamenii de știință de la Universitatea din Salento, pe măsură ce nivelul mării continuă să crească.

Orașul italian, renumit în întreaga lume pentru canalele și podurile sale, este încetul cu încetul prins într-o dublă strânsoare. În timp ce turismul de masă inundă străzile înguste din Veneția, nivelul apei erodează fundațiile.

În ultimii ani, faimoasele piețe au fost adesea sub apă, ceea ce arată că așteaptă orașul.

Conform noului raport, sunt necesare măsuri „fără precedent” pentru a salva Veneția.

Este o enigmă complexă: cum poți proteja patrimoniul cultural inestimabil și cum poți menține orașul locuibil fără ca costurile să scape complet de sub control?

Baraje enorme, „mutarea” centrului istoric

Cercetătorii văd câteva opțiuni drastice. De exemplu, ar trebui construite baraje enorme, permanente, pentru a izola complet laguna de marea deschisă.

Dar dacă orașul amenință cu adevărat să se scufunde, nu există altă opțiune decât mutarea centrului istoric.

Aceasta înseamnă că unele clădiri emblematice, precum Palatul Dogilor și Bazilica San Marco, ar trebui demontate piatră cu piatră, pentru a fi reconstruite mai în interiorul continentului.

Sufletul orașului dispare, o relocare ar costa minimum 100 de miliarde de euro

Chiar dacă este posibil să se salveze clădirile, orașul va muri în forma sa actuală. Raportul afirmă fără echivoc că peisajul urban istoric, cultura unică a lagunei și viața de zi cu zi vor fi pierdute pentru totdeauna.

Mai mult, o astfel de relocare ar putea fi complet inaccesibilă. Cercetătorii estimează costurile la nu mai puțin de 100 de miliarde de euro.

Proprietăți private în valoare de 6,5 miliarde de euro vor dispărea

În plus, pentru venețieni se profilează un dezastru personal și financiar. Aceștia trebuie să-și lase casele în urmă, ceea ce face ca proprietăți private în valoare de 6,5 miliarde de euro să dispară în apă.

Ceea ce rămâne este un oraș fantomă scufundat, pe care turiștii îl vor putea vizita doar pentru o perioadă scurtă de timp cu barca sau cu submarinul!

Am putea să amânăm acest scenariu, dar nu putem ține apa în frâu pentru totdeauna. Acest viitor pare inevitabil – cercetătorul principal Piero Lionello

Suspendarea executării

Deși un oraș complet scufundat nu este pentru un scenariu mâine, ceasul ticăie inexorabil. Se spune că o creștere extremă a nivelului mării amenință să devină un scenariu realist în secolul XXII.

Mai mult de jumătate din Veneția se află la doar 80 până la 120 de centimetri deasupra nivelului mării.

De la 42 până la 81 de centimetri până în 2100

Potrivit lui Lionello, nivelul apei din jurul orașului va crește cu 42 până la 81 de centimetri până în 2100.

Pentru un oraș care este deja atât de vulnerabil, acest lucru este fatal. Deși bariera împotriva valurilor de furtună MOSE a oferit o ameliorare în timpul apelor puternice începând cu 2020, oamenii de știință cred că aceasta este doar o „amânare a execuției”. Fără măsuri drastice pe termen lung, soarta orașului plutitor pare pecetluită.

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia sa. Nu a mers nici la înmormântarea mamei sale: „Riscam să îmi iau bătaie”
Comentează
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

România a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova: „Va servi în procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei”
Știri România 18:11
România a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova: „Va servi în procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei”
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde vor fi duse și când vor putea fi văzute de public
Știri România 18:00
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde vor fi duse și când vor putea fi văzute de public
Parteneri
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul.ro
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica
Fanatik.ro
Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Stiri Mondene 17:36
Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

LIVE TEXT - Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Politică 17:55
LIVE TEXT – Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Ilie Bolojan a explicat ce se va întâmpla cu ministerele conduse de miniștrii PSD după ce aceștia își vor da demisia
Politică 17:54
Ilie Bolojan a explicat ce se va întâmpla cu ministerele conduse de miniștrii PSD după ce aceștia își vor da demisia
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal