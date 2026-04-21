Submarine turistice

Este o perspectivă sumbră pentru unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei: în viitorul îndepărtat, splendoarea Veneției ar putea fi admirată doar din spatele vitrinei unui submarin turistic.

Despre asta avertizează oamenii de știință de la Universitatea din Salento, pe măsură ce nivelul mării continuă să crească.

Orașul italian, renumit în întreaga lume pentru canalele și podurile sale, este încetul cu încetul prins într-o dublă strânsoare. În timp ce turismul de masă inundă străzile înguste din Veneția, nivelul apei erodează fundațiile.

În ultimii ani, faimoasele piețe au fost adesea sub apă, ceea ce arată că așteaptă orașul.

Conform noului raport, sunt necesare măsuri „fără precedent” pentru a salva Veneția.

Este o enigmă complexă: cum poți proteja patrimoniul cultural inestimabil și cum poți menține orașul locuibil fără ca costurile să scape complet de sub control?

Baraje enorme, „mutarea” centrului istoric

Cercetătorii văd câteva opțiuni drastice. De exemplu, ar trebui construite baraje enorme, permanente, pentru a izola complet laguna de marea deschisă.

Dar dacă orașul amenință cu adevărat să se scufunde, nu există altă opțiune decât mutarea centrului istoric.

Aceasta înseamnă că unele clădiri emblematice, precum Palatul Dogilor și Bazilica San Marco, ar trebui demontate piatră cu piatră, pentru a fi reconstruite mai în interiorul continentului.

Sufletul orașului dispare, o relocare ar costa minimum 100 de miliarde de euro

Chiar dacă este posibil să se salveze clădirile, orașul va muri în forma sa actuală. Raportul afirmă fără echivoc că peisajul urban istoric, cultura unică a lagunei și viața de zi cu zi vor fi pierdute pentru totdeauna.

Mai mult, o astfel de relocare ar putea fi complet inaccesibilă. Cercetătorii estimează costurile la nu mai puțin de 100 de miliarde de euro.

Proprietăți private în valoare de 6,5 miliarde de euro vor dispărea

În plus, pentru venețieni se profilează un dezastru personal și financiar. Aceștia trebuie să-și lase casele în urmă, ceea ce face ca proprietăți private în valoare de 6,5 miliarde de euro să dispară în apă.

Ceea ce rămâne este un oraș fantomă scufundat, pe care turiștii îl vor putea vizita doar pentru o perioadă scurtă de timp cu barca sau cu submarinul!

Am putea să amânăm acest scenariu, dar nu putem ține apa în frâu pentru totdeauna. Acest viitor pare inevitabil – cercetătorul principal Piero Lionello

Suspendarea executării

Deși un oraș complet scufundat nu este pentru un scenariu mâine, ceasul ticăie inexorabil. Se spune că o creștere extremă a nivelului mării amenință să devină un scenariu realist în secolul XXII.

Mai mult de jumătate din Veneția se află la doar 80 până la 120 de centimetri deasupra nivelului mării.

De la 42 până la 81 de centimetri până în 2100

Potrivit lui Lionello, nivelul apei din jurul orașului va crește cu 42 până la 81 de centimetri până în 2100.

Pentru un oraș care este deja atât de vulnerabil, acest lucru este fatal. Deși bariera împotriva valurilor de furtună MOSE a oferit o ameliorare în timpul apelor puternice începând cu 2020, oamenii de știință cred că aceasta este doar o „amânare a execuției”. Fără măsuri drastice pe termen lung, soarta orașului plutitor pare pecetluită.

