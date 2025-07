Mai multe explozii au avut loc la Lviv, Cernăuți și Luțk

Mai multe explozii au fost auzite în orașele vestice Lviv și Cernăuți între orele 3:00 și 4:45, ora locală, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. Postul public Suspilne a raportat, de asemenea, explozii în orașul Luțk în jurul orei 3:30.

Lviv (in Western Ukraine) experienced explosions last night and was on fire with smoke this morning in the aftermath of a combined missile and drone attack. This marks the first occurrence of such an assault on the city. pic.twitter.com/Jgff5U5MbE — Mukoma (@MukomaIcho) July 12, 2025

În Lviv, un incendiu a izbucnit pe acoperișul unei clădiri „neutilizate în scop rezidențial” din cartierul Zaliznychnyi al orașului, a declarat primarul Andrii Sadovy.

Mai multe clădiri rezidențiale, vehicule și o grădiniță au fost lovite în oraș. Nu s-au raportat victime în urma atacului asupra Lvivului, a precizat Sadovy.

🇺🇦 Lviv, Chernivtsi, Lutsk all got hit hard.

Missiles and Shahed drones lit up the sky. Lviv literally turned orange from the fires.



Reports state residential buildings took damage, other buildings are burning.



This wasnt just western Ukraine, Kharkiv was under attack again as… pic.twitter.com/GtJV0kKaXQ — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) July 12, 2025

La Luțk, un imobil și un vehicul au fost avariate în timpul atacului, a informat primarul orașului, Ihor Polishchuk. Alte pagube sunt încă în curs de evaluare.

Oficialii locali au raportat, de asemenea, prezența unor drone în apropierea regiunilor Lviv, Ternopil și Volînia în primele ore ale dimineții de 12 iulie, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat despre zeci de drone de atac care se îndreptau spre zonele de la granița de vest a țării.

Mai târziu, în aceeași seară, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis un alt avertisment privind zeci de atacuri cu rachete balistice îndreptate spre vestul țării. Forțele Aeriene ale Poloniei au anunțat pe X (fostul Twitter) că au ridicat în aer avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian polonez în timpul atacului.

Alarmele de raid aerian din Ucraina au fost ridicate în toate regiunile, cu excepția celor de pe linia frontului, în jurul orei 5:30, ora locală.

Nu existau informații imediate despre eventuale victime în urma atacului

Pe măsură ce atacurile aeriene rusești s-au intensificat în ultimele luni, tactica Moscovei s-a schimbat vizibil, un număr tot mai mare de rachete și drone vizând acum regiunile vestice, considerate anterior relativ sigure.

russians bombed the historic center in Lviv, as well as Lutsk. The last night's attack was mostly focused against the Western regions.

Photos Andriy Sadovyi pic.twitter.com/SZXX8EkA7C — Olena Halushka (@OlenaHalushka) July 12, 2025

Atacul reînnoit vine la doar câteva zile după ce Rusia a efectuat cel mai mare asalt aerian de până acum, pe 9 iulie, lansând un număr record de 741 de drone, orașul vestic Luțk experimentând ceea ce oficialii locali au descris ca fiind cel mai intens bombardament de până acum.

Doar o zi mai târziu, pe 10 iulie, dronele rusești au lovit Cernăuți, aflat chiar la nord de granița Ucrainei cu România.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 10 iulie că Rusia intenționează să escaladeze drastic atacurile cu drone, putând lansa până la 1.000 de drone pe zi.

Livrările de ajutor militar din SUA către Ucraina au fost reluate după o pauză în aprovizionarea cu arme

Zelenski a spus într-un discurs de seară pe 11 iulie că livrările de ajutor militar din SUA către Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană, au fost reluate după o pauză anterioară în aprovizionarea cu arme.

În ultimele zile, președintele american Donald Trump a criticat atacurile rusești intensificate asupra Ucrainei și a adăugat că Statele Unite vor oferi Ucrainei livrări suplimentare de arme.