Trump: „Sunt dezamăgit de Rusia”

Într-un interviu acordat NBC News, președintele american Trump a lăsat de înțeles că a renunțat la strategia de blocare a ajutorului militar pentru Kiev, într-un moment în care Rusia lovește din nou dur capitala ucraineană Kiev.

Last night, Russia launched a massive combined strike that lasted nearly 10 hours. 18 missiles, including ballistic ones, and around 400 attack drones were used — nearly 200 of them were "shaheds."



The main target of the attack was Kyiv and the region. Chernihiv, Sumy, Poltava,… pic.twitter.com/jtBo0YYQ8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2025

„Sunt dezamăgit de Rusia, dar vom vedea ce se întâmplă în următoarele săptămâni”, a spus liderul de la Casa Albă și a explicat că pregătește „o declarație majoră” privind relația cu Moscova, dar nu a oferit detalii.

Anunțul a venit la doar o zi după ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Kievului, ignorând avertismentele repetate ale liderului american.

Reacția Ucrainei: Zelenski confirmă reluarea ajutorului militar

Volodimir Zelenski a reacționat imediat după întâlnirea cu senatorii americani Lindsey Graham și Richard Blumenthal, în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei și a reuniunii „Coaliției celor dispuși”, format extins din 32 de țări și organizații internaționale.

I had a good meeting with U.S. Senators @LindseyGrahamSC and @SenBlumenthal. Im grateful for their participation in the Ukraine Recovery Conference, as well as in the meeting of the Coalition of the Willing. It is important that the United States joined this format – for the… pic.twitter.com/SmAdgSbznM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2025

„Este important că Statele Unite s-au alăturat acestui format, pentru prima dată. Prioritatea noastră actuală este întărirea apărării antiaeriene”, a scris Zelenski pe X, fosta platformă Twitter.

„Am discutat despre continuarea livrării de arme din SUA și despre producția comună. Suntem pregătiți pentru diferite formate, inclusiv achiziția unui pachet de apărare major, împreună cu Europa, pentru a proteja vieți”, a adăugat liderul ucrainean.

Președintele Ucrainei a mai spus că sprijină pachetul legislativ al celor doi senatori americani, care vizează noi sancțiuni împotriva Rusiei. El a salutat și „unitatea obținută între state” ca răspuns la agresiunea rusă.

NATO devine intermediar: SUA livrează, NATO plătește, Ucraina primește

Trump susține că a convenit cu liderii NATO, la summitul din luna trecută, un plan prin care armele produse în SUA vor fi livrate către Alianță, iar aceasta va suporta costul complet.

„Trimitem arme către NATO, iar NATO le plătește 100%. Apoi, NATO le dă Ucrainei”, a explicat Trump pentru NBC News.

Este pentru prima dată când liderul american recunoaște public o formulă care îl scoate pe el, politic, din poziția de „sponsor direct” al ajutorului militar pentru Ucraina. În esență, Trump pare să încerce să susțină Kievul, dar să nu-i mai coste pe contribuabilii americani.

Livrările de arme fuseseră întrerupte din ordinul secretarului apărării, Pete Hegseth, iar decizia a luat prin surprindere chiar și pe oficialii de la Departamentul de Stat. Întrebat despre acest lucru, Trump a răspuns sec: „Nu știu nimic despre pauză. Hegseth face o treabă excelentă”.

Schimbare de ton față de Putin: de la apropiere, la sancțiuni

Chiar dacă în trecut l-a elogiat pe Vladimir Putin, în ultimele săptămâni, Trump a dat semne că își reconsideră poziția. În trecut, Trump a fost criticat că a fost prea indulgent cu Vladimir Putin. De exemplu, în 2018, la summitul de la Helsinki, Trump părea să-i dea dreptate liderului rus în privința alegerilor din SUA, ignorând concluziile serviciilor americane de informații.

Acum, Trump susține un nou pachet de sancțiuni propus de senatorul Graham, dar subliniază că aplicarea acestora va depinde exclusiv de el.

Atacul rus de la Kiev pare să fi declanșat reacția. Totodată, senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre puținii susținători constanți ai ajutorului pentru Ucraina, a anunțat că Trump susține acum un nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei.

„Senatul va vota o lege dură, cu sancțiuni puternice. Dar decizia de a o aplica rămâne la latitudinea președintelui”, a declarat Trump, sugerând că are un „cartonaș galben” pregătit pentru Putin.

Ce înseamnă în cifre acest acord?

Potrivit Congresului american, ajutorul SUA a fost unul considerabil.

SUA au trimis în Ucraina ajutor militar de peste 113 miliarde de dolari între 2022 și 2024

Noul acord ar include sisteme Patriot, drone și muniție

Statele NATO, în special Germania, Polonia și Franța, ar putea achiziționa aceste arme de la SUA pentru a le redirecționa către Ucraina.

Doar 31% dintre republicani mai sprijină trimiterea de arme în Ucraina, potrivit unui sondaj Pew Research din iunie 2024.

„Ne vor da înapoi banii pe ele”, a spus Trump despre armele livrate, ceea ce înseamnă că ajută, dar o face în termenii lui.