Viață de deținut de la Poarta Albă: cazare la hotel, mers zilnic la sală, întâlniri cu fete. Judecătorii nu au găsit nimic penal în asta

Cazul înregistrat la închisoarea de la Poarta Albă este unul fără precedent pentru sistemul penitenciar românesc, fiind pentru prima dată când un deținut este acuzat că a comis 21 de fapte de evadare, în perioada mai-iunie 2016.

În timp ce mergea la muncă, în regim deschis, bărbatul se caza în prima parte a zilei la hotel la malul mării și mergea la sala de forță, iar seara revenea la închisoare.

Cele 21 de zile pe care deținutul le-a petrecut cazat parțial la hotel, în timp ce figura la muncă, au contribuit la eliberarea sa condiționată în septembrie 2016, fiind scăzute din pedeapsă.

Judecătoria Slobozia și Curtea de Apel București au invocat că procurorii care au instrumentat acest caz nu au probat suficient fiecare faptă penală de evadare în parte și că acestea sunt mai degrabă abateri disciplinare, și nu infracțiuni, considerând că bărbatul nu voia să evadeze, ci să se sustragă de la muncă.

Robert Viorel Stanciu (28 de ani) a fost condamnat în noiembrie 2015 la un an și o lună de închisoare cu executare în Penitenciarul Poarta Albă (județul Constanța), după ce a produs un accident rutier sub influența băuturilor alcoolice, având în trecut și o altă condamnare.

Bărbatul era monitorizat deja din 2014 atunci alături de o altă persoană din Ialomița de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia într-un dosar de proxenetism. Stanciu era acuzat că înlesnea practicarea prostituției unor tinere, prin metoda „loverboy”. Practic, atât el, cât și prietenul său dezvoltau relații sentimentale cu tinere despre care știau că practică prostituția în țară sau în străinătate, iar apoi le coordonau activitatea împărțind sumele de bani cu acestea. Fetele erau încurajate să accepte situația, în ciuda dificultăților pe care le întâmpinau, promițându-li-se că vor avea o relație serioasă și își vor construi un viitor împreună.



Primea bani de la fete și după gratii

Stanciu și-a continuat activitatea și după ce a ajuns după gratii, iar anchetatorii au descoperit că acesta păstra legătura telefonic cu lucrătoarele sexuale care îi trimiteau bani pentru a-i face detenția mai ușoară. Două dintre telefoanele folosite de acesta au fost găsite ascunse în mașina care îl transporta la muncă în afara închisorii.

Penitenciarul Poarta Albă

„Din interceptările efectuate s-a stabilit faptul că inculpatul este dependent de sumele de bani trimise în țară de A. L., sume obținute din practicarea prostituției. Totodată, Stanciu Robert Viorel afirmă faptul că dacă este lăsat de A. L. se nenorocește, întrucât nu își mai poate plăti regimul deschis din Penitenciarul Poarta Albă și nu ar mai avea bani pentru pachet și pentru cheltuială în penitenciar”, se menționează în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

Potrivit Legii 254/2013, persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoțite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, pot presta munca și pot desfășura activități educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, moral-religioase, instruire școlară și formare profesională, în afara penitenciarului, fără supraveghere.

În timpul investigațiilor, procurorii aveau să descopere că deținutul Stanciu avea acces la telefon în spatele gratiilor, folosea aplicațiile Facebook, WhatsApp, prin intermediul cărora trimitea fotografii din penitenciar pentru a le convinge să-i trimită bani în continuare.

După câteva luni de monitorizare, ancheta a luat o turnură neașteptată, procurorii descoperind în interceptări că deținutul mergea la un hotel de pe bulevardul Tomis din Constanța, dar și la o sală de forță, în timp ce figura ca efectuând muncă în exteriorul închisorii.

Se caza la hotelul de vizavi de locul de muncă

Potrivit datelor din dosar, la începutul anului 2016, Penitenciarul Poarta Albă a încheiat un contract de prestări servicii cu societatea CIN CIN din Constanța, prin care mai mulți deținuți, care erau încadrați la regim deschis, urmau să fie repartizați la punctele de lucru Hotel CIN CIN și Pizzeria CIN CIN.

Pentru buna asigurare a activității deținuților, reprezentanții societății aveau obligația să verifice periodic, în timpul de lucru, prezența deținuților la locul de muncă, precum și să aducă la cunoștința reprezentanților penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de către aceștia, respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligațiilor și interdicțiilor.



În urma cercetărilor, procurorii au stabilit că deținutul Robert Stanciu în timp ce efectua activități în locul exterior de detenție CIN CIN a părăsit locul exterior de detenție și s-a cazat la Hotelul Tineretului, situat în bulevardul Tomis, în apropierea hotelului CINCIN.

Hotelul Tineretului

În urma verificării registrului de la Hotelul Tineretului, a rezultat că Robert Stanciu s-a cazat la această unitate hotelieră timp de 21 de zile, în perioada 4 mai 2016- 18 iunie 2016, alături de un alt deținut.

Audiată de procurori, recepționera Hotelului Tineretului a declarat că administratorul CIN CIN s-ar fi prezentat la unitatea de cazare cu două persoane și a solicitat să le închirieze o cameră cu vederea către Hotelul CIN CIN, prezentându-i ca fiind bodyguarzi și că vor supraveghea o clădire în construcție.

Probleme cu recepționera hotelului

Potrivit recepționerei, cei doi „bodyguarzi”, adică cei doi deținuți, veneau la hotel la ora 8:00 și plecau în jurul orei 15:00. Într-una dintre interceptările din dosar, Stanciu se plânge că recepționera i-ar fi creat probleme pentru că nu a prezentat buletinul la cazare.

Deținut Stanciu: – Mă auzi?

Domn: – Da, stai că era la încărcat și am ieșit și vorbeam la celălalt aicia în curte și…

Deținut Stanciu: – Am avut o ceartă cu baba asta jos, abia m-a lăsat. Zic doamnă, dar eu l-am lăsat data trecută, că nu știu că dacă ai buletinu fals, i-am arătat pân la urmă poza pe telefon, că să veniți cu buletinu, pune-l pă nea C. să vină să o liniștească dracu să o ia, că mi-a dat adresa de mail că a văzut că am poză după buletin și să trimit pe mail, să vadă ea acolo să mă aive, că cică ia amenzi că vine controale, că morții mă-sii și că cică să-i spui și lu celălalt să vină cu buletinu.

Domn: – Na belea acuma.

Deținut Stanciu: – Da…e, îl pui pe nea C. să vină să vorbească să-i zică dracu că suntem din altă parte și d-aia n-avem buletinili după noi aicia.

Domn: – (neinteligibil)…de babă

Urmează un dialog despre fete.

Domn: – Hai bine, hai …ai sunat la aia?

Deținut Stanciu: – Păi am sunat-o, dar nu răspunde că ieri mi-a zis sună-mă pe la ora asta , adică pe la vreo 12 am sunat-o ieri …

Cameră din Hotelul Tineretului

Domn: -Dă-i că poate vede, (neinteligibil)…sunt cel care a vorbit cu tine ieri.

Deținut Stanciu: – Da oricum dacă nu o sun pe ailaltă să vină la unu și asta basta, dar tu dacă vrei acuma să stai aicia să-ți faci și baie.

Domn: – …neinteligibil…

Deținut Stanciu: – Păi hai că mai aștept 20 de minute și o sun iar, dacă nu o sun pe ailaltă și îmi bag p…

Potrivit anchetatorilor, femeile la care fac referire cei doi interlocutori sunt cele la care ar fi apelat pentru serviciile sexuale.

Potrivit anchetatorilor, în timp ce era cazat la Hotelul Tineretului, deținutul Stanciu ar fi beneficiat de serviciile sexuale ale unor tinere care practicau prostituția, dar și-ar fi făcut și un abonament la sala de forță a hotelului Ibis, situat în apropiere.

Venea în fiecare dimineață la sală

Reprezentantul sălii de forță, audiat ca martor în dosar, l-a recunoscut pe deținutul Stanciu, din fișele cu fotografii prezentate de anchetatori și a declarat că acesta venea la sala de fitness zilnic, cu excepția weekendului, între orele 7:30-9:00.

La finalul anchetei, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia au dispus trimiterea în judecată în decembrie 2017 a patru persoane.

Robert Stanciu a fost acuzat de proxenetism în formă continuată și 21 de fapte de evadare.

Administratorul societății CIN CIN, Sorin Mocianu, a fost trimis în judecată sub acuzația de înlesnirea evadării.

Aceeași faptă fiind reținută și în sarcina angajatului Nicolae Cioti, care avea obligația să îi supravegheze pe deținuții ce desfășurau activități la punctul de lucru CIN CIN.

Al patrulea inculpat, Marius Alexandru Croitoru, acuzat doar de proxenetism, a fost și singurul care și-a recunoscut faptele, fiind judecat prin procedura simplificată. Acesta a recunoscut că a obținut bani de pe urma unor femei care se prostituau în străinătate și a declarat că Stanciu îi solicitase ajutorul să ia sub protecția sa, în Italia, una dintre femeile care îi trimitea bani din activitatea de prostituție practicată în Anglia, cât timp se afla în închisoare.

„Eroul” principal, Robert Stanciu, fusese liberat condiționat un an mai devreme, după ce-și ispășise condamnarea pentru accident fiind băut la volan, beneficiind inclusiv de cele 21 de zile de muncă, petrecute de fapt la hotel.

„Mergeam la sală pentru că aveam probleme cu spatele”

În timpul procesului, Robert Stanciu a susținut că a mers la un punct de lucru unde a executat tot ce spuneau supraveghetorii, neavând un perimetru exact. A declarat că reprezentanții CIN CIN i-au oferit o cameră la Hotelul Tineretului pentru a merge să se spele, mergând la acel hotel să facă duș de mai multe ori. Referitor la mersul la sală arată că a mers de două-trei ori, cu acordul reprezentantului CIN CIN, „întrucât avea probleme cu spatele”.

În fața anchetatorilor și a instanței, reprezentanții societății CIN CIN au negat cu vehemență faptul că ar fi asigurat posibilitatea unor deținuți să meargă să facă duș la un hotel învecinat șantierului, hotel în care aveau închiriate camere pentru alți angajați sau muncitori ce lucrau pe șantier. De asemenea, ei au negat că ar fi știut de faptul că Stanciu ar fi părăsit șantierul.

Judecătorii: Bărbatul nu a dorit să evadeze, doar se sustrăgea de la muncă

La finalul procesului, Judecătoria Slobozia a decis în octombrie 2019 că doar infracțiunile de proxenetism se probează, nu și evadarea. În opinia judecătorilor, deținutul nu a urmărit să evadeze, ci să se sustragă de la a presta munca ce-i revenea în baza contractului încheiat între penitenciar și societatea CIN CIN.

În cazul reprezentanților societății CIN CIN, instanța a invocat că acuzația adusă „este întemeiată mai degrabă pe presupuneri” decât pe probe.

Astfel, Judecătoria Slobozia a dispus soluții de achitare în cazul infracțiunilor de evadare, reținute în sarcina lui Stanciu, respectiv înlesnirea evadării, în cazul reprezentanților societății CIN CIN.

Instanța a dispus condamnarea lui Robert Stanciu doar pentru infracțiunea de proxenetism, bărbatul primind o pedeapsă de doi ani și patru luni, în regim de detenție.

Procurorii au contestat sentința, dar Curtea de Apel București a menținut-o pe 8 aprilie 2021, hotărârea devenind definitivă.



















