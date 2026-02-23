Concomitent, un inginer chimist pleacă la final de lună cu 5.000 de lei, conform informațiilor primite.

Cum variază lefurile

„Salariile din domeniul chimiei variază semnificativ în funcție de nivelul de responsabilitate, specializare, mediul de lucru și tipul de industrie. Pentru pozițiile de început de carieră veniturile sunt în general în raport cu media generală a pieței de muncă. Pe măsură ce rolurile devin mai specializate, salariile cresc proporțional. Veniturile sunt mai atractive în special în companiile multinaționale care au prezență în România și cerințe stricte de calitate și reglementare”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Trebuie cunoștințe solide

Un element distinct al domeniului este gradul ridicat de tehnicitate și necesitatea certificărilor sau a competențelor specifice.

„Această complexitate tehnică nu doar că stabilizează cererea pentru profesioniști bine pregătiți, dar creează și un avantaj salarial pentru candidații care pot demonstra competențe aplicabile. Competențele digitale, familiaritatea cu instrumentele moderne de laborator și adaptabilitatea la schimbările tehnologice sunt tot mai cerute și pot influența pozitiv negocierile salariale”, mai spune Drăghici.

„Pentru specialiștii care investesc în perfecționare continuă, certificări și dezvoltare profesională, o carieră în acest sector oferă stabilitate, diversitate de roluri și posibilități de creștere într-un mediu complex și competitiv”, afirmă aceasta.

Peste 20.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 20.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.300 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

