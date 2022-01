Viața unui camerunez ajuns anul trecut în România: „Aici este Africa albă. Așa mi-am zis când am văzut cai și vaci pe marginea drumului”

Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte este numele complet al camerunezului de 25 de ani, internațional al țării sale, jucător care a întărit apărarea Botoșaniului începând din vara lui 2021. Fundașul de forță, 1,94 de metri, are și pașaport francez și face parte din lotul de 12 naționalități al formației din nordul Moldovei. Extrem de relaxat, între două antrenamente, africanul a vorbit despre micile sale plăceri dintr-un oraș de 80.000 de suflete, explicând într-un interviu acordat Libertatea cum a descoperit România în câteva detalii.

Libertatea: Joyskim, cum te simți printre români?

Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte: Mă simt destul de bine, confortabil, mă focusez pe fotbal, mai ales că nu prea am multe de făcut în acest oraș mic. Doar fotbal și acasă.

– Ai cu cine să-ți împarți timpul?

– Da, alături de mine este logodnica mea. Ceea ce face să nu fie dificilă situația.

– Ce faceți în timpul liber?

– Mergem amândoi la sală, facem forță, fitness.

– Serios?

– Da, eu muncesc extra, ea își păstrează tonusul. Apoi, cu jucătorii care vorbesc franceză fie ieșim la o cafea, fie ne jucăm pe PlayStation. Multă rutină. Nu prea ai ce face în Botoșani, dar m-am obișnuit cu aceiași oameni, aceleași figuri, cu totul de aici.

În echipamentul naționalei „leilor”

„Merg la Suceava pentru sushi”

– Ai apucat să mai vezi și altceva din zona în care trăiești?

– Suceava, un oraș drăguț. E la 40 de minute distanță. Merg cu iubita mea la mall, fiindcă acolo se găsește un restaurant foarte bun, cu sushi.

– Doar pentru atât te duci acolo?

– Frate, chiar e bun acel sushi. Oricum, stau mult pe acasă, din cauza Covid, chiar dacă sunt vaccinat și n-am nicio teamă. Dar acel sushi merită riscul de a ieși din casă, mai ales că restaurantul e mai mult gol și are o atmosferă foarte calmă.

– La Iași ai apucat să mergi?

– Doar pentru a lua avionul. Am înțeles că are frumos centrul civic, mă duc când va fi mai mult soare afară.

– În afară de sushi ce ai mai savurat în România?

– Nu prea știu dacă felurile servite sunt românești, autentice. Am auzit de sarmale că sunt bune, n-am încercat. Uite, mănânc niște gogoși în fiecare dimineață, unele cu zahăr. (râde) Suntem mai mulți la echipă care concurăm la acest domeniu.

Lângă un tigru alb, o raritate

„Oamenii sunt săritori și știu să dea «bună ziua»”

– Ce-ți place cel mai mult la români?

– Prima impresie a fost că Moldova nu e București. Când eram pe drum, am văzut animale, cai, vaci, în drumul de la Iași spre Botoșani. Incredibil! Am crezut că am ajuns din nou în Africa! Africa albă i-am zis. Este cam la fel. Asta a fost prima impresie. Este exact la fel. Oamenii sunt foarte buni, săritori, ajută, m-au sprijinit să-mi găsesc repede un apartament sau să-mi fac un cont bancar aici.

– Cum te simți?

– Nu e chiar ca acasă, eu locuind în Colombes, aproape de Paris. Dar se poate trăi simplu. Oamenii sunt mai calmi în Moldova, comparativ cu zona Parisului, poate pe genul celor din sudul Franței.

– Bine, doar că Botoșaniul nu e nici Nisa, nici Cannes.

– Mda, complet diferite, acolo e bogăție. Dar, uite, aici sunt oameni care știu să dea „bună ziua”, sunt OK.

„Îmi place că viața e mai ieftină”

– Vizavi de stilul de viață ce părere ai?

– Îmi place că viața nu e scumpă ca în Franța. E chiar ușor să-ți strângi banii. Noi dăm cam 400 de euro pe mâncare și pe una-alta, pe lună, apoi ai bani să-ți mai cumperi ceva pentru tine. Cu 500 de euro scapi de cheltuieli și de mâncare. În Franța, sub 1.000 de euro pe lună nu scapi, oriunde ai fi! În România, clasa de mijloc poate trăi bine, așa cred, mai bine decât în Ucraina, unde am stat doi ani și un pic.

– Ai mai jucat și în Letonia, și în Ucraina. Poți face o comparație?

– Letonia e mică, este cool, mai modernă decât România, Ucraina, foarte mare și oamenii sunt mai reci decât în România. E viața mai ieftină în estul Europei, doar la Kiev e mai scump un pic ca la București.

Nu auzise de Dracula și Ceaușescu

– Dar ce știai despre România până să vii aici?

– Nu vreau să te mint, nimic. Auzisem de niște cluburi de fotbal, apoi că mulți oameni din Paris vin la București să se distreze, doar auzisem ca destinație.

– Nici măcar de aceste nume, Hagi, Dracula, Ceaușescu?

– Doar de Hagi, știam că e legendă, dar de ceilalți fotbaliști n-am auzit, îmi pare rău.

– Nu sunt fotbaliști, Dracula este un personaj de legendă, Ceaușescu fostul dictator al României vreme de 25 de ani.

– Aaa, OK! Habar n-aveam. Doar despre Hagi am auzit.

„Pot vorbi cu oricine, dar nu știu să pierd”

– Cum te-ai descrie ca om?

– Sunt băiat bun, îmi place să glumesc, să am zâmbetul pe buze. Încerc să învăț de la fiecare câte ceva. Sunt un om care nu știe să piardă! Iar asta, uneori, nu e bine. Mă bat cu tine dacă pierd, asta nu e OK! Pot vorbi cu oricine, chiar dacă nu te cunosc, cum vorbesc cu tine, dar nu știu să pierd, mă oftic.

– Ești camerunez, dar ai trăit mulți ani în Franța. Ce amprentă a lăsat acest detaliu asupra ta?

– Mama m-a învățat cultura africană. Apreciez Franța, dar nu-mi pare rău că nu joc pentru naționala acestei țări, sunt mândru că sunt camerunez. Am suflet de african, nu sunt francez.

– Unde ți-ar plăcea să călătorești?

– Acum, imediat, mi-ar plăcea la Miami. Dar, în cel mai scurt timp posibil, îmi doresc să ajung la Tokio. Vreau să văd nebunia de acolo, practic, viitorul. Cred că dacă mergi acum la Tokio, vezi, de fapt, anul 2030 în lume.

PARTENERI - GSP.RO Moment jenant după finala Simona Halep - Veronika Kudermetova: „Vreau să îi mulțumesc soțului, care a plecat ..”

Playtech.ro Divorț șocant în showbiz-ul românesc! Loredana Groza, despărțire după 20 de ani: cu cine s-ar iubi acum

Observatornews.ro Un infractor sexual, care a răpit din patul ei şi apoi ucis o fetiţă de patru anişori, a fost arestat după aproape 40 de ani, în SUA

HOROSCOP Horoscop 9 ianuarie 2022. Racii au nevoie de asigurări legate de posibilitatea de a crește pe plan profesional

Știrileprotv.ro Momentul în care o stâncă uriașă se prăbușește peste mai multe bărci cu turiști. 7 oameni au murit

Telekomsport Viaţă schimbată radical pentru vedeta unei generaţii. Slujba de vânzătoare, doar începutul: "Am ajuns să dorm într-o cameră de depozitare. Un frig iarna..."