Îngrijorat de anticrist

Miliardarului din domeniul tehnologiei, una dintre cele mai influente persoane din Silicon Valley și din SUA, este îngrijorat de antichrist. El a ținut, în ultimul timp, prelegeri despre „un rege rău sau tiran … care apare în vremurile de pe urmă”, potrivit The Guardian.

Peter Thiel crede că vestitorul sfârșitului lumii ar putea fi deja printre noi și că lucruri precum agențiile internaționale, ecologismul și barierele tehnologice ar putea accelera ascensiunea sa.

„O definiție de bază a antichristului: unii oameni îl consideră o persoană foartă rea. Uneori este folosit mai general ca fiind o descriere spirituală a forțelor răului”, a spus Thiel, începând prima sa prelegere.

„Mă voi concentra pe cea mai comună și mai dramatică interpretare a antichristului: un rege rău, un tiran sau un anti-mesia care apare în vremurile de pe urmă”, a continuat el.

În discursurile sale, el evocă pe Greta Thunberg, precum și pe mulți alții.

Prelegerile miliardarului, confidențiale

Prelegerile lui Thiel au început pe 15 septembrie și s-au încheiat în octombrie. The Guardian a intrat în posesia unor înregistrări de la aceste întâlniri de la o persoană care nu a dorit să i se divulge identitatea.

Participanților li s-a spus că prelegerile erau strict confidențiale și că le era interzis să facă fotografii, înregistrări video sau audio.

Discuțiile au fost lungi și cuprinzătoare, fiind amestecate pasaje biblice, istorie recentă și filozofie. Nu au lipsit nici teoriile conspiraționiste.

Potrivit The Guardian, convingerile sale sunt „difuze, sinuoase și adesea confuze, dar un principiu pe care l-a menținut cu fermitate de-a lungul anilor este că unificarea lumii sub un singur stat global este, în esență, identică cu anticristul”.

În discursurile sale, Thiel folosește termenul „anticrist” aproape în mod reversibil cu „statul mondial unic”.

„O singură lume sau nu, într-un anumit sens, este același lucru cu întrebarea anticrist sau Armaghedon. Deci, într-un anumit sens, este complet aceeași întrebare”, a spus el.

De asemenea, consideră tehnologia ca fiind un motor central al schimbării sociale și adoptă o viziune eurocentristă, axată pe creștinism, care refuză să se implice prea mult în alte mișcări religioase sau părți ale lumii.

El crede că Armaghedonul va fi inaugurat de o figură de tip anticrist, care cultivă teama de amenințări existențiale, precum schimbările climatice, inteligența artificială și războiul nuclear, pentru a acumula putere excesivă.

Consideră că această figură va convinge oamenii să facă tot ce le stă în putință pentru a evita al treilea război mondial, inclusiv acceptarea unei ordini mondiale unice, însărcinată cu protejarea tuturor de apocalipsă, care implementează o restricție completă a progresului tehnologic. În mintea lui, acest lucru se întâmplă deja. Thiel a spus că organismele financiare internaționale, care îngreunează protejarea averilor în paradisurile fiscale, sunt un semn că anticristul ar putea acumula putere și grăbi Armaghedonul, afirmând: „A devenit destul de dificil să-ți ascunzi banii”.

Cine ar putea fi anticristul lui Thiel?

Thiel crede că antichristul ar fi un singur „tiran malefic”. El menționează mai multe figuri pe care le consideră deosebit de periculoase și, deși nu spune niciodată definitiv cine este antichristul, face sugestii despre cum unii oameni ar putea fi figuri de acest tip.

El sugerează că antichristul ar fi un „luddit care vrea să oprească toată știința”, făcând referire la activista de mediu Greta Thunberg sau la Eliezer Yudkowsky, un cercetător și scriitor american, specializat în inteligența artificială (IA).

De asemenea, și Bill Gates, filantropul și cofondatorul Microsoft, se află pe lista persoanelor pe care Thiel nu le place, dar susține că nu poate fi antichristul.

„Nu cred că cineva ca Bill Gates, pe care îl consider o persoană foarte, foarte îngrozitoare, ar putea fi nici pe departe anticristul”, a mai spus el.

Thiel, un apropiat al lui Donald Trump

Thiel a fost în prima linie a politicii conservatoare cu mult înainte ca restul Silicon Valley să ia o turnură spre dreapta odată cu al doilea mandat al lui Donald Trump ca președinte.

El are legături strânse cu Trump de aproape un deceniu și i se atribuie meritele pentru propulsarea lui JD Vance în funcția de vicepreședinte. De asemenea, finanțează campaniile republicanilor pentru alegerile intermediare din 2026.

Și-a făcut averea ca cofondator al PayPal, a contribuit personal la Facebook ca primul investitor extern, precum și la SpaceX, OpenAI și altele prin firma sa de investiții, Founders Fund. Palantir, pe care a cofondat-o.

De asemenea, a câștigat contracte guvernamentale în valoare de miliarde de dolari pentru a crea software pentru Pentagon, Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (Ice) și Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie.

„Sunt un libertarian, sau un liberal clasic, care deviază într-un detaliu minor, în care sunt îngrijorat de anticrist”, s-a descris Thiel în timpul celei de-a treia prelegeri, potrivit sursei citate.

