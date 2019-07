De Răzvan Mihalașcu,

Viceprimarul comunei Păulești a dat examenul de Bacalaureat în sesiunea de vară, care tocmai s-a încheiat, și a fost declarat admis cu media de 6,51, relatează Mediafax.

În vârstă de 47 de ani, Cristian Biton a mărturisit că s-a decis să dea Bacalaureatul deoarece avea „un mare nod în gât”.

Biton a precizat că a absolvit Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” din Băicoi. A mers în Armată, după ce a picat Bacalaureatul. Mai avea nevoie de opt sutimi ca să promoveze examenul, însă nu a făcut contestație.

Pentru că ajuns viceprimar, Cristian Biton a spus că este normal să-și completeze studiile. A decis să dea examenul de Bacalaureat și apoi să se înscrie la facultate.

Dacă Dumnezeu m-a adus în poziţia asta, să fac şi eu ceva pentru funcţia aceasta (viceprimar n.r). Eu am fost angajat la unei companii de gaz, am avut şcoala de maiştri. M-am pus pe învăţat. De trei ani mă pregătesc, dar în ultimele trei luni am învăţat mai intens. Am făcut meditaţie la matematică, m-au ajutat şi copiii mei. Bacalaureatul l-am dat la Câmpina. Pentru mine era un mare nod în gât de când am venit la Primărie.

Cristian Biton, viceprimarul comunei Păulești, județul Prahova