Contre între Victor Ciutacu și Radu Tudor, foști colegi la Antena 3. „Oribil să folosești cuvântul cu f”

Totul a plecat de la o postare a lui Victor Ciutacu, în care acesta făcea referire la doi dintre invitații lui Radu Tudor, la ediția de miercuri a emisiunii “Punctul de întâlnire”.

“Who the fuck is Nectara?”, a scris Ciutacu sub o poză în care apar Radu Tudor, Felix Rache și soția acestuia, Janina Nectara.

Printre cei care au comentat la postarea lui Ciutacu s-a numărat și Radu Tudor, care a scris: “Oribil să folosești cuvântul cu f în legătură cu soția cuiva”.

Victor Ciutacu a replicat imediat: ”Eu întrebam cât se poate de sincer cine-i femeia și ce-o califică să apară într-o emisiune de mare audiență. Altfel, Radule, dacă nu ți-ai uitat trecutul de rocker, poate te uiți un pic prin discografia Smokie. Dacă-ți permite timpul între emisii și nobila misiune de membru al CA la Fundația Smurd”.

Radu Tudor a avut ultimul cuvânt: „Cât despre atitudinea față de nevestele cunoscuților, rămân la opinia exprimată anterior”.

