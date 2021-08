Întrebat luni seara la Antena 3 dacă este adevărat că Ludovic Orban i-a cerut să plece din fruntea ministerului Sănătății Victor Costache a declarat:

„Mi s-a cerut demisia de către Ludovic Orban și ăsta e momentul să o declar și să o recunosc la mai bine de un an de la acest episod. Unul din motive a fost testarea în masă și faptul că, preluând acest mesaj și această inițiativă a domnului profesor Adrian Streinu Cercel, cu care am colaborat extraordinar de bine și pe care îl respect, am fost într-un fel acuzat de fraternizare cu opoziția, cu PSD”, a explicat medicul Victor Costache pentru sursa citată.



Victor Costache, fostul ministru al Sănătății, și-a dat demisia din fruntea ministerului pe 26 martie 2020. Atunci, Costache spus că a demisionat din motive personale.

„Ştiţi foarte bine că miniştrii rareori demisionează şi ştiţi că sunt un luptător, un medic care a depus un jurământ. Niciodată nu am abandonat şi nu abandonez. Demisiile, nu vreau să intru în detaliu, demisiile miniştrilor sunt într-un anumit fel, o anumită procedură să spunem. Vreau să vă spun că am rămas în linia întâi. Voi ajuta echipa ministerului Sănătăţii deoarece suntem în plină criză. Voi rămâne lângă ei cât de mult vor dori cei care conduc în momentul de faţă ministerul Sănătăţii”, a declarat Victor Costache atunci pentru ziarul Adevărul.



În locul lui Victor Costache a venit atunci Nelu Tătaru, care era secretar de stat în ministerul Sănătății.

