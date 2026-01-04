„Dacă ne declarăm pro-americani și susținători ai valorilor democratice, atunci trebuie să fim consecvenți. Acest lucru înseamnă să înțelegem că există limite care nu pot fi depășite: încălcarea gravă a drepturilor omului, alegeri nerecunoscute de comunitatea internațională, corupție generalizată, sărăcirea voită a populației, arestarea ilegală a cetățenilor altor state, sponsorizarea crimei organizate și a traficului de droguri sau reprimarea brutală a protestelor pașnice și a oricărei forme de exprimare liberă”, a scris Negrescu pe Facebook.

Și a continuat: „Acest lucru s-a întâmplat în Venezuela, se întâmplă în Iran și în prea multe state unde milioane de persoane au avut de suferit din cauza pasivității comunității internaționale. Întrebarea care se pune deseori este ce primează: salvarea de vieți omenești sau tolerarea unor regimuri autoritare? Președintele Donald Trump nu este primul lider american care ia o astfel de decizie. Președinți americani, atât democrați, cât și republicani, au mai făcut acest lucru. Uneori au reușit să îmbunătățească viața din țările vizate, alteori au eșuat. Istoria va decide și în acest caz”.

Vicepreședintele Parlamentului European a precizat că analiza geopolitică trebuie făcută realist, fără idealizări sau simplificări, ținând cont atât de dreptul internațional, cât și de interesele economice.

„O lume mai bună nu se construiește cu naivitate, ci cu realism, principii și decizii asumate. Ca să fiu explicit: dacă ne declarăm susținători ai Statelor Unite, trebuie să avem curajul să susținem demersurile partenerului nostru strategic, evident, cu responsabilitate. Nu mai este loc de ambiguități: nu poți să îți dorești trupe americane în regiunea noastră și să nu susții SUA în alte zone ale globului. Pur și simplu lucrurile nu funcționează așa. Libertatea, pacea și securitatea de astăzi presupun o comunitate democratică mai fermă, mai coerentă și mai solidară”, a precizat Negrescu, cel care este și prim-vicepreședinte PSD.



„Voi ce credeți? Ce tip de politică externă trebuie să facă România în aceste momente?”, și-a întrebat Negrescu urmăritorii de pe Facebook.

Amintim că Nicolas Maduro și soția lui au fost scoși cu forța din Venezuela de trupele militare americane și au ajuns în New York, unde urmează să fie judecați pentru narcoterorism.

Președintele american Donald Trump a oferit detalii despre operațiunea militară comandată de el și executată de unitatea de elită Delta Force. El a povestit că, după ce forțele speciale americane au pătruns în baza militară din Caracas și au ajuns în camera lui Maduro, dictatorul din Venezuela și soția sa au vrut să se refugieze într-o altă încăpere, întărită cu oțel.

„Maduro încerca să ajungă într-un loc sigur. Știți ce înseamnă un loc sigur, totul din oțel. Dar nu a reușit să ajungă la ușă pentru că oamenii noștri au fost extrem de rapizi, au trecut peste toată opoziția întâmpinată. Și a fost multă opoziție. Au fost multe focuri de armă”, a explicat președintele SUA într-o conferință de presă.

Trump a precizat că Maduro a încercat să ajungă în altă cameră, dar și dacă ar fi reușit să intre, forțele militare ale SUA ar fi spulberat ușa în aproximativ 47 de secunde.

