Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus Victor Ponta la Digi 24.

În timpul conversației, purtată în limba engleză din mașina sa, fostul premier a vorbit minute întregi despre anularea alegerilor prezidențiale din România, despre Călin Georgescu, oligarhul Vlad Plahotniuc și despre lideri politici de la București, Chișinău și Kiev.

Totodată, fostul premier al României a criticat Bruxelles-ul și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Anul trecut, în noiembrie, am avut alegeri cu premierul, șeful senatului, toți oamenii conectați cu Iohannis. Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze”, a spus Victor Ponta.

„Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită”, a adăugat Victor Ponta.

Acesta a mai spus că Volodimir Zelenski „nu este popular” în România: „În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular. Vă iubim țara, dar nu președintele. Este popular cu noul regim politic, dar nu cu noi.”

Despre ministrul român de Externe, Oana Țoiu, Ponta a declarat că „trebuie evitată cu orice preț”, pentru că „este mai rea decât Maia Sandu”.

El a adăugat că românii îi simpatizează pe moldoveni, dar nu și pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Am sperat că Moldova va deveni România, dar acum pare că România devine Moldova. Nu este o veste bună.”

Fostul premier a mai spus că Maia Sandu „a pierdut alegerile, dar au fraudat”.

Totodată, a criticat lipsa de reacție a Bruxelles-ului: „Orice s-ar întâmpla, chiar dacă Zelenski ar împușca sute de oameni în piața centrală, instituțiile europene nu ar avea nicio reacție”.

