„Există negocieri de fuziune, însă o decizie nu va fi luată mai devreme de 27 septembrie, adică după anunțarea rezultatelor la locale”, potrivit surselor citate de G4Media.ro.

Varianta unei alianțe a picat, după ce marți, 15 septembrie, a fost ultima zi când acestea puteau fi făcute. Mai mult, o eventuală alianţă ar fi crescut pragul electoral la 7%.

PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, nu va face alianţe, a declarat preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

Am discutat cu colegii mei în ceea ce priveşte alianţele politice şi am luat hotărârea, fiind ultima zi în care pot fi înscrise la Biroul Electoral Central acorduri de alianţe politice, ca PSD să meargă singur la aceste alegeri parlamentare. Foarte mult a înclinat faptul că nu am avut nicio alianţă electorală pentru alegerile locale.

Marcel Ciolacu: