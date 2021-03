Aproape 100 de persoane au așteptat în această dimineață la centrul de vaccinare de la Spitalul Pelican din Oradea. Oamenii s-au prezentat la programare încă de la ora 8.

„Am ajuns mai devreme, iar în câteva minute s-au adunat aproape 100 de oameni, chemaţi tot pe ora 8.(…) Organizarea e foarte proastă. M-au ţinut afară în frig, am aşteptat într-o încăpere îngustă, plină de oameni, iar după vaccin abia am reuşit să ies afară. Nu există niciun circuit al persoanelor, nicio distanţare, nimic. Am venit să mă vaccinez şi nu ştiu dacă nu m-am infectat”, a povestit o femeie pentru Ziarul Bihoreanul.

Oamenii spun că din cauza aglomerației, după vaccinare au fost nevoiți să aștepte afară intervalul de timp de siguranţă – 15 minute – pentru a putea primi ajutor de specialitate în cazul unor eventuale efecte adverse.

„Eu sunt alergică la mai multe substanţe şi trebuie să am grijă. Efectiv am aşteptat un sfert de oră în maşină să nu mi se facă rău pentru că nu puteam sta în înghesuiala aia.”, a spus femeia.

„E bătaie de joc. Efectiv ne-au chemat să luăm Covid! Stăm aici înghesuiţi unii în alţii.”, a mai adăugat un bărbat.

Oamenii au așteptat la temperaturi de minus patru grade Celsius.

Potrivit Ziarului Bihoreanul, reprezentanții centrului de vaccinare au pus aglomerația pe seama programărilor făcute pe platforma de înscriere, ROVaccinare.

„Au venit mai mulţi oameni la vaccin pentru că, pe lângă programările făcute, au fost repartizaţi cei reprogramaţi”, a explicat reprezentanții centrului.

