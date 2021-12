Arborele artificial din afara clădirii News Corp din Manhattan, care găzduiește și The Wall Street Journal și New York Post, a luat foc la scurt timp după miezul nopții, marți, a spus poliția. Copacul fusese împodobit și luminile aprinse duminică seară, într-o emisiune specială.

Fotografiile și videoclipurile au arătat copacul complet împodobit în flăcări, iar pompierii s-au luptat pentru a stinge focul. Un bărbat fără adăpost, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat sub acuzații care includ infracțiuni penale, incendiere și încălcare a proprietății, au spus ofițerii.

Poliția a spus că bărbatul avea o brichetă asupra lui, dar nu e clar dacă a fost folosit și vreun altfel de combustibil care să întețească flăcările.

#BREAKING: The Fox News Christmas Tree is on fire in NYC pic.twitter.com/xfWdFgdQIS