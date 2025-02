Momentul ridicării lui Călin Georgescu

Imaginile surprinse arată momentul în care polițiștii îl informează pe Călin Georgescu că este suspect și trebuie să fie audiat.

Sursa video: X/Mario Nawfal

Potrivit surselor judiciare citate de G4Media, ancheta vizează implicarea sa într-o organizație cu caracter fascist și promovarea unor ideologii controversate.

Acesta, se deplasează cu ajutorul cârjelor, poartă o geacă albastră și pantaloni roșii. În timp ce se dă jos din mașină la sediul Parchetului General, fostul candidat la prezidențiale a fost surprins zâmbind.

Mario Nawfal a postat pe X imagini din momentul în care Călin Georgescu a fost blocat în trafic și dus la Parchetul General.

„A câștigat alegerile prezidențiale, așa că anulează alegerile și acum îl arestează. „Democrația” în acțiune în UE și membră NATO: România. (..) O zi tristă pentru libertate.”, a scris Mario Nawfal pe X.

Călin Georgescu a fost oprit în trafic în București și dus la audieri.

George Simion și mai mulți parlamentari AUR s-au deplasat la Parchetul General, denunțând acțiunea drept „un abuz al statului totalitar”.

Totodată, Anamaria Gavrilă, susținătoare a lui Georgescu, a făcut apel la proteste: „Avem nevoie de voi, avem nevoie să fiți în spatele nostru”.

La scurt timp după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic și dus la Parchetul General pentru a fi audiat de procurori, a apărut un mesaj pe pagina acestuia de Facebook.

„Călin Georgescu urma să-și depună noua candidatură la Președinție. Acum aprox. 30 de minute sistemul l-a oprit în trafic și a fost ridicat în vederea audierii la Parchetul General! Unde mai este democrația, unde sunt partenerii care trebuie să apere democrația?”, a scris echipa de comunicare a lui Călin Georgescu pe Facebook.

Dosar penal și percheziții la gruparea lui Horațiu Potra

Recomandări Ce acuzații sunt în dosarul în care Călin Georgescu a fost adus cu mandat la Parchet: „Idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe”

Ridicarea lui Călin Georgescu are loc în aceeași zi în care Parchetul General a desfășurat zeci de percheziții în cadrul unei anchete ce vizează gruparea mercenarului Horațiu Potra, considerat „omul” lui Georgescu.

Potra este suspectat de legături cu Rusia și gruparea Wagner, iar în casa sa a fost găsit un seif ascuns în podea, conținând 1,5 milioane de dolari, precum și arme și echipament de luptă.

