Concertul a fost înregistrat în catedrală la începutul acestei luni şi a fost transmis la televiziunea franceză joi, chiar înainte de miezul nopţii.

Corul a interpretat piese clasice de Mozart şi Schubert, dar şi un repertoriu mai accesibil, inclusiv „Jingle Bells”.

„A fost foarte emoţionant”, a spus violoncelistul Gautier Capucon.

