Mircea Cărtărescu nu a fost primit în Academia Română pentru un singur vot. Ana Blandiana, revoltată: „Încă o pată pe obrazul Academiei”

Poeta Ana Blandiana, acum în vârstă de 82 de ani, a criticat respingerea lui Mircea Cărtărescu de către Academia condusă de Ioan Aurel-Pop.

„Un apel calomnios, violent și plin de ură – care pleda pentru respingerea scriitorului și a avut în cele din urmă câștig de cauză – a fost distribuit tuturor membrilor Academiei din restul secțiilor”, a scris pe Facebook poeta cunoscută încă dinaintea Revoluției din 1989.

Și a continuat: „Nu este vorba de mine și, oricât ar părea de ciudat, nu este vorba nici de Cărtărescu. Este vorba de Academia Română, de faptul că propunerea de a fi primit în Academie unul dintre cei mai cunoscuți scriitori în viață, votat în unanimitate de secția de specialitate, a putut declanșa sub această cupolă un val de însemnătăți de o asemenea violență. Primit sau nu în Academie, Cărtărescu rămâne același scriitor, dar pata respingerii lui de pe imaginea Academiei nu se va șterge”.

Ana Blandiana a debutat ca poetă în anii ’60, iar în ultimii ani ai lui Ceaușescu a fost interzisă pentru că l-a parodiat pe fostul dictator. Foto: Hepta

Ana Blandiana consideră că aceasta este „încă o pată, pe lângă atâtea altele de după 1948, pe obrazul Academiei Române”.

Pe 12 februarie, Academia Română a decis, prin vot secret, alegerea a patru membri corespondenți și doi membri de onoare din străinătate. Scriitorul Mircea Cărtărescu nu a primit calitatea de membru corespondent, deşi secţia de Filologie a Academiei îl propusese cu unanimitate de voturi. Ca să fie admis, Cărtărescu trebuia să primească 74 de voturi, dar a fost votat de 73 de academicieni.

Mircea Cărtărescu, multipremiat în peste 40 de ani de activitate

Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist, s-a născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980.

În cei peste 40 de ani de carieră, Mircea Cărtărescu a publicat peste 40 de cărți și a fost tradus în peste 25 de limbi. Cărţile sale au fost premiate în România, printre alții, de Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România şi din Republica Moldova, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti și Asociaţia Editorilor din România. Primul volum a fost „Faruri, vitrine, fotografii”, în 1980.

Cea mai recentă carte a sa, „Solenoid”, a fost distinsă cu Premiul Literar Dublin (2024) și a fost numită una dintre cele mai bune cărți ale anului 2022 de către The New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times și Words Without Borders.

El a câștigat peste 20 de premii internaționale, inclusiv Premiul Los Angeles Times Book Prize (2023), Premiul FIL (2022), Premiul Thomas Mann (2018), Premiul de Stat Austriac (2015), Premiul Mondello (2024) și Premiul Formentor (2018).

