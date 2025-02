Ilona Brezoianu cântă de când se știe, însă niciodată nu și-a dorit să facă o carieră din asta. Mai mult decât atât, dacă nu era Florin Ristei care să îi dea o mai mare încredere în potențialul ei artistic, poate nici astăzi nu și-ar fi arătat talentul muzical în fața publicului.

„Am zis multe la viața mea. Am zis și că nu o să mă mărit, dar viața te învață ca niciodată să nu spui niciodată. Mie îmi plăcea să cânt. Probabil că aveam o timiditate, o frică, o spaimă. Am depășit-o între timp, tocmai pentru că am participat la «Te cunosc de undeva» unde am cântat cel mai mult și unde m-a descoperit toată lumea. Acum mă simt bine așa cum”, a declarat actrița pentru Libertatea, mărturisind faptul că niciodată nu a luat cursuri de canto, ci mereu s-a bazat pe talentul nativ. „Nu îmi e frică de public. Poate că îmi era frică să nu greșesc, pentru că eu nu știu să cânt corect. Eu nu sunt cântăreață. Eu cânt după ureche. Eu nu cunosc note muzicale și atunci este normal să ai spaimă. Dar e bine și așa cum cânt eu, cred că pot să compensez prin altceva”.

Juratei de la „Te cunosc de undeva” nu îi place să cânte singură

Cu toate că la fiecare apariție în public a făcut o figură frumoasă, iar lumea i-a apreciat calitățile muzicale, Ilona Brezoianu mărturisește că în momentul de față nu se gândește să se lanseze în industria muzicală, căci nu concepe să cânte singură într-un concert. Cel mai confortabil se simte pe scenă alături de Florin Ristei, cel cu care a și participat la „Te cunosc de undeva”, dar și alături de Horia Brenciu.

„În principiu cu Florin Ristei am făcut cele mai multe «pariuri» cântătoare. Am participat împreună la «Te cunosc de undeva» unde am cântat cel mai mult și unde el a descoperit că am voce poate mai bună decât credea. Iar eu am descoperit că este un actor mai bun decât mi-aș fi imaginat, și uite așa am început să ne completăm în echipa aia”, ne-a mai declarat Ilona, completând că în cazul în care se răzgândește și va vrea să vină cu un concert în fața publicului, Ristei se va număra printre invitații de soi.

„O să-l chem și pe el la concertele mele. Normal. Mie nu îmi place să cânt singură. Asta este ideea. Deci nu o să-mi fac trupă și nu o să cânt singură niciodată. Îmi place să cânt cu cineva și nu mă văd făcând meseria asta”. Nu la fel de deschisă este și atunci când vine vorba de Marian Capet, haistylistul ei, concurent în acest sezon la „Te cunosc de undeva”. ”Cu Capet o să fac o trupă când o să reușească să intre bine pe ritm. Aici este problema la el. Dacă reușește să intre pe ritm, promit să fac trupă cu el. Glumesc”, a mai completat amuzată Ilona Brezoianu.

Nu va renunța niciodată la actorie

Ilona Brezoianu a devenit cunoscută prin prisma serialelor de comedie, dar și a pieselor de teatru, așa că cei care o urmăresc îndeaproape pot sta liniștiți. Participarea la „Te cunosc de undeva” nu o va ține departe de marea ei dragoste, actoria.

„Nu că mă mai gândesc la actorie. Trebuie să fac. Sunt angajată la Teatrul de Comedie și nu am de ales, trebuie să mă gândesc. Chiar dacă filmările la „Te cunosc de undeva” țin câteva luni, asta este mai mult pentru concurenți, pentru că ei merg și la antrenamente. Eu trebuie să fiu doar la gale. Spre fericirea mea, ele sunt și marțea, când nu se joacă la teatru. Deci fac și asta în continuare pentru că asta este meseria mea și o fac cu bucurie”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Libertatea.

