De Iulian Budușan,

Pus în fața faptului împlinit, Phillipp Klein Herrero a imaginat în propria-i sufragerie ziua de schi pe care și-o programase cu mult timp în urmă, scrie Hotnews.ro

În vârstă de 28 de ani, Philipp și-a pus imaginația la treabă și a realizat un video de 57 de secunde care a devenit viral pe internet.

„În ziua în care în Spania a fost decretată carantina generală, eu aveam bilet pentru a merge în La Grave, Franța, împreună cu întreaga familie timp de o săptămână. Era călătoria la care am visat totul anul, planificată în cel mai mic detaliu”, a precizat pentru AFP Klein Herrero, inginer la producătorul auto Seat.

„Am văzut multe înregistrări cu oameni care fac sport în propria locuință și m-am gândit că ar fi cazul să fac același lucru. Când am văzut că lumina este bună afară am mutat toată mobila, am setat luminile camerei pe care am agățat-o în tavan, iar timp de șase ore am tot filmat”, a spus Phillipp.

Citeşte şi:

Ce fac vedetele când #stauacasă. Andreea Mantea, antrenor de fitness pentru fiul ei. „Nu am avut nicio șansă să fac singură sport”

Eroii anonimi din supermarket. Povestea studentei din Iran care lucrează la un magazin din București

Oameni fără nici o armă în fața coronavirusului. Igienă la lighean și veceuri turcești în ”blocurile grecești” din Ștefănești

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul