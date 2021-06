Emmanuel Macron, President de la Republique, visite du Lycee Hotelier de Tain l'hermitage en presence du Prefet de la Drome Hugues Moutouh Rencontre avec les eleves de l'ecole hoteliere French President Emmanuel Macron talks with cooking students , Tuesday June 8, 2021 in the kitchen of the Hospitality school in Tain-l'Hermitage, southeastern France//04SIPA_1911.32383/2106081518/Credit:Romain GAILLARD/POOL/SIPA/2106081519,Image: 614786336, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia