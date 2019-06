Reporterii Libertatea și-au pus rucsacurile în spate și au intrat în rolul unor turiști străini, care nu știu deloc limba română și vor să ajungă în centrul Bucureștiului.

Desigur, punctul de plecare a fost Aeroportul „Henri Coandă”, din Otopeni, poarta de intrare în România pentru majoritatea străinilor.

Acesta a fost modernizat, puțin câte puțin, astfel că în prezent se află la un nivel similar cu marile aeroporturi europene. Sunt panouri explicative cu indicații atât în limba română, cât și în engleză, iar stațiile de unde se comandă taxi au meniuri în mai multe limbi.

În plus, după ce am stat de vorbă cu doi dintre taximetriști, am constatat că, față de anii anteriori, nici nu ne cer bani în plus pentru cursă și vor pune în funcțiune și aparatele de marcat.

„Unirii, Universitate, Romană… cam 50 de lei. Dar cu aproximație vă spun, că o să punem taximetrul și se vede”, ne spune unul dintre taximetriști.

Un altul ne invită să chemăm un taxi de la stațiile din interiorul terminalului Sosiri si apoi să ieșim cu recipisa comenzii, pentru că așa e cel mai bine și cel mai sigur.

Oamenii trăiesc în prezent, autobuzul a rămas în trecut

Până la urmă, decidem să plecăm spre București cu autobuzul. Urmăm indicatoarele din aeroport și, surpriză, ajungem exact unde trebuie. La casa de bilete găsim indicații în limba engleză, iar doamna care emite tichetele de călătorie ne explică, răbdătoare și zâmbitoare, cum trebuie acestea validate.

Urcăm în Expresul 783, pentru a ajunge în centru. Apropiem cardul de cititoarele montate în noile autobuze. Din păcate, informațiile pe care le afișează noile cititoare de carduri montate în aceste autobuze sunt doar în română, nu și în engleză. Dar imediat s-a oferit un călător să ne ajute și ne-a explicat cum trebuie validate cardurile.

După un drum de aproximativ 40 de minute, cât autobuzul cu burduf a șerpuit pe bulevardele care duc spre inima Bucureștiului, din difuzoare se aude „Next station, Unirii Square”, adică ultima stație. Coborâm și încercăm să ne dăm seama cum ajungem în Centrul Vechi al Capitalei.

Unu din trei români dă răspunsuri în engleză

Niciun măcar un indicator nu există în această zonă din Piața Unirii, așa că apelăm la ajutorul trecătorilor, pe care îi întrebăm în limba engleză unde este Centrul Vechi.

„Nu înțeleg… Sorry”, ne spune în limba română primul bărbat pe care îl abordăm. „Nu știu…”, ne răspunde tot în română o doamnă. Abia a treia persoană ne-a lămurit, în limba engleză, cum ajungem în Centrul Vechi.

Aici, fiind zi, muzica nu cântă pe nicăieri, iar la terasele pe jumătate goale, domnișoarele hostess ne invită, în limba engleză, să ne așezăm. Și meniurile sunt în engleză, astfel încât străinii să înțeleagă ce comandă.

La ghișeu și la covrigi: „No speak english”

La intersecția străzilor Lipscani și Smârdan încercăm să ne orientăm în ce direcție să mergem pentru a ajunge la metrou, la Universitate. Nu găsim niciun indicator, niciun panou informativ, nicio modalitate de a ne ghida. Așa că apelăm la telefonul mobil, găsim un Wi-Fi gratuit, ne conectăm și aflăm imediat în ce direcție să ne îndreptăm.

La metrou, cumpărăm o cartelă de două călătorii de la un automatele cu titluri de călători, care are meniul și în engleză. Intrăm, dar iar nu găsim indicatoare, așa că întrebăm pe un tânăr bodyguard, care asigură paza la metrou, cum ajungem la Aeroportul Otopeni.

„No… no…”, răspunde acesta, ridicând din umeri, uitându-se când în dreapta, când în stânga, ca și când ar căuta o cale de ieșire. Înțelegem că nu ne poate ajuta, așa că o întrebăm pe domnișoara care vinde covrigi la una dintre patiseriile din stație. „No, no speak english” , ne răspunde aceasta, râzând.

Coborâm pe peron, căutăm informații, dar cum nu găsim nimic, tot la ceilalți călători apelăm, care ne îndrumă spre stația Piața Victoriei, de unde putem să luăm autobuzul Expres 783 până la aeroport.

A little bit complicated !

În concluzie, am putea spune că „it’s a little bit complicated” în București atunci când nu cunoști limba română sau când nu ai un ghid, fie el și virtual, care să te ajute să ajungi în diverse puncte ale orașului.

