Noua unitate, operată de Premier Restaurants România, este dotată cu tehnologii de ultimă generație pentru a oferi o experiență rapidă și eficientă clienților.

Restaurantul din Cluj are kioskuri pentru comenzi rapide și plăți contactless, meniuri digitale și o linie Drive-Thru funcțională 24/7.

De asemenea, restaurantul pune la dispoziție o zonă specială dedicată comenzilor de livrare, pentru a gestiona mai eficient fluxul în momentele de vârf.

Restaurantul din Florești, Cluj are o capacitate totală de 200 de locuri, dintre care 98 la interior și 112 pe terasă, oferind un spațiu prietenos pentru familii, prieteni sau persoane aflate în tranzit.

Zona McCafé, destinată iubitorilor de cafea și deserturi, completează oferta, transformând locația într-un loc potrivit pentru relaxare.

Clienții pot beneficia de oferte speciale și recompense prin aplicația mobilă McDonalds, care permite inclusiv plasarea comenzilor în avans cu funcția Mobile Order & Pay.

Programul restaurantului de lângă Cluj Napoca este zilnic între orele 07.00 și 24.00, iar linia Drive-Thru rămâne deschisă non-stop.

Premier Restaurants România, parte a grupului Premier Capital plc, administrează în prezent 115 restaurante McDonalds în 34 de orașe din țară, inclusiv 66 de unități cu McDrive și 74 de cafenele McCafé.

La nivel internațional, Premier Capital operează peste 200 de restaurante în șase țări europene.

