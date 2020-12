VIDEO | Explozia uriașă din Nashville, surprinsă de camere. Autoritățile, anunțate cu 15 minute înainte de deflagrație

În dimineața de Crăciun, polițiștii americani au răspuns unui apel la 991 privind focuri de armă trase în centrul orașului Nashville.

„În timpul cercetărilor ofițerii au găsit o furgonetă din care se auzea o înregistrare care avertiza că o potențială bombă va fi detonată în 15 minute. După ce au auzit asta, ofițerii au decis să evacueze clădirile din apropiere, așa că au început să bată la uși, să facă anunțuri de evacuare, și să transmită prin sistemul de urgență astfel încât toată lumea să fie în siguranță. La scurt timp, furgoneta a explodat”, a spus John Drake, ofițer de poliție, într-o conferință de presă.

Deflagrația a fost resimţită pe o distanţă de câţiva kilometri. O clădire s-a prăbușit parțial și mai multe imobile au fost afectate, iar din cauza structurii clădirilor afectate, autoritățile au securizat orașul și nu permit nimănui să intre până duminică după-amiază, scrie CNN.

Momentul la 0.50:

„Nu am văzut niciodată așa ceva”, a declarat pentru CNN localninca Betsy Williams. „A zguduit totul”. Un alt localnic a spus că scena distrugerii era ca un film apocaliptic. Trei mașini au fost incendiate. Copacii erau căzuți. Cărămizi și sticlă erau peste tot.

Înainte de Crăciun nu au fost făcute amenințări în zona Nashville, care ar fi semnalat un atac iminent. Cel puţin trei persoane au fost rănite uşor şi transportate la spital, potrivit ultimului bilanț al autorităților.

Șeful departamentului de poliție Nashville, John Drake, a declarat vineri seară, că anchetatorii au găsit urme țesut în apropierea locului exploziei.

Va fi examinat, a spus el, pentru a stabili dacă sunt rămășițe umane. Nu putea spune cât de aproape era țesutul de locul în care a explodat rulota.

Autoritățile au mai anunțat că a fost „un act intenționat”, dar motivul nu este clar în acest moment.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH