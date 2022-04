„Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că a avut loc un incendiu”, a declarat biroul de presă al guvernului, adăugând că „există şi o confirmare că este vorba despre rezervoarele de combustibil”.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Breansk a declarat că incendiul a fost anunţat la ora 2 dimineaţa, ora Moscovei. La faţa locului au fost trimise echipe de pompieri şi de salvare care au raportat că incendiul are loc la un depozit de petrol, a precizat ministerul.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB