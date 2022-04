Imagini preluate din satelit arată locul în care crucișătorul rus Moskva s-ar fi scunfundat, în urmă cu mai bine de o săptămână, după ce a fost lovit de două rachete lansate de Ucraina.

Imaginile au fost publicate de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko.

Presumably, a place where the cruiser „#Moskva” sank



The site was found by satellite radar based on analysis of sea pollution (fuels&oils) that cover surface of sea above crash site.



Images was published by Advisor to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko. pic.twitter.com/5bUlOdvID8