VIDEO / Fetiță abia născută în România, luată din spital și vândută unor americani. După 25 de ani, și-a găsit părinții: "Le-au spus că am murit, dar fusesem răpită!"

Povestea cutremurătoare a tinerei care și-a cunoscut părinții la 26 de ani după ce s-a născut a făcut înconjurul lumii. Belle a crescut în America și s-a mirat tot timpul de ce nu seamnă cu părinții ei, care erau blonzi. Când avea 8 ani aceștia i-au spus că o adoptaseră când era doar un bebeluș. Pentru ea a fost un șoc imens, recunoaște acum.

Belle povestește că înainte de a se înscrie la Universitatea Brigham Young din Idaho pentru a studia Sănătatea Publică începuse să se înstrăineze de părinții ei adoptivi, iar în 2013 a rupt complet relația cu ei. Dar nu s-a oprit niciodată să se întrebe de unde a venit.

Apoi, în iulie 2019, a dat peste un grup de Facebook care ajuta românii adoptați să-și găsească familiile. Emoționată, și-a postat acolo vârsta și numele de familie și a fost uimită să primească câteva răspunsuri aproape imediat.

Sarah, femeia care conducea grupul, i-a recunoscut numele de familie, rar, iar 48 de ore mai târziu, ajunsese la fratele lui Belle, Moise, în vârstă de 20 de ani, cu ajutorul rețeleleor de socializare. Sarah a tradus mesaje ei și Belle a aflat că mai are doi frați: o soră, Simona, în vârstă de 33 de ani, și un frate, Florian, în vârstă de 29 de ani.

Apoi am aflat că mama biologică, Margari, și tatăl, Zambilă, locuiau lângă Roma. Au fost atât de multe informații, atât de rapide, încât am amețit!

Bell povestește că la trei săptămâni după ce vorbise cu frații ei doar prin mesaje, cu ajutorul Sarahei, a reușit să vorbească în cele din urmă cu familia ei. Când și-a auzit mama, ajutată de un traducător, a început să plângă, iar curând plângeau cu toții.

Așa a aflat că în octombrie 1994, atunci când s-a născut, medicii le-au spus părinților că e bolnavă, fără să specifice de ce suferă. Li s-a spus că trebuie ținută în spital, iar ei au fost trimiși acasă. Când au revenit, după câteva zile, la spital li s-a spus că fetița, abia născută, murise. Părinții au fost distruși.

Mama fetei continua să-și ceară iertare să să-i spună că au încercat să o găsească și s-au rugat în fiecare zi. Abia când a primit transcrierea discuției, Belle a înțeles.

Când au plecat de la spital, devastați că murisem, o asistentă a fugit după ei pentru a le spune adevărul, că fetița lor a fost luată și vândută. Părinții au folosit ultimii bani pe care îi aveau pentru benzină și au mers la fiecare orfelinat pe care l-au putut identifica pentru a încerca să o găsească. Dar banii s-au epuizat, iar după un an nu au mai aveau unde să meargă.

Belle a aflat apoi prin intermediul organizației caritabile Operation Underground Railroad că nou-născuții valorează zeci de mii de dolari pentru bandele de traficanți, care falsifică certificatele de naștere și vând bebeluși agențiilor de adopție, pentru a fi luați apoi de părinții adoptivi.

Organizația caritabilă i-a ajutat pe ea și pe părinții ei abia găsiți cu teste ADN, ceea ce a dovedit că sunt o familie, iar în noiembrie anul trecut Belle a zburat la Roma, unde părinții ei locuiau de 19 ani, lucrând ca muncitori.

Când am pășit în curte și mi-am îmbrățișat mama a fost sentimentul cel mai euforic. Știam că sunt acasă. Prin intermediul traducătorului, mama mea mi-a spus că nu a încetat niciodată să spere că mă va mai vedea. În acea seară am plâns ore în șir și am petrecut patru zile îmbrățișându-mi tatăl și strângând mâna mamei. Dragostea lor pentru mine a fost atât de puternică și am simțit o astfel de legătură cu ei.

Belle Barbu