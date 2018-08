Curtea Moromeților din comuna Talpa e plină cu oameni veniți la un brunch, un fel de petrecere câmpenească. Căni pline cu compot, farfurii, gălăgie. Și apar cei trei. Trei bărbați în costume populare, trei generații. Își scot fluierele și dau primele acorduri, cât să facă sunetele ascuțite ale celor trei fluiere să se înrudească. Dar e suficient ca mulțimea să stea în loc. Sunetele își continua împletirea și oamenii se adună la ascultare. Greierii țin isonul, iarba e verde, mâncarea multă. Și doina fluierată leagă sonor acest peisaj atât de românesc.

Cei trei bărbați fac parte din ansamblul Fluierașii din Dobrotești, un grup mai mare, care de zece ani cântă oriunde sunt chemați.

Ion Vacaru este seniorul grupului și profesorul lor. Poartă o cămașă albă coală de hârtie, cu modele românești din paiete colorate și ține sub brat fluierul și cavalul. A ieșit la pensie cântăreț profesionist din Ansamblul „Ciocârlia' și la pensie a început să-i învețe pe cei mai mici să cânte.

„Eu am învățat de mic copil. Înainte se cânta la hore. Eu am cântat la toate instrumentele: cimpoi, caval, ocarină”, spune scurt bărbatul. Mai bine cântă. Așa că toată discuția este tăiată pe alocuri de pauze muzicale. Cântecul preferat al unuia dintre cei mai tineri învățăcei este „Dura”. O doină siropoasă care pune pe note viața la țară, cu veșnicia ei.

George Pană este student la kinetoterapie și, în timpul liber, fluieraș.

„La vârsta de 11 ani, vecin fiind cu domnul instructor, Ion Văcaru, din pasiune pentru acest folclor, am ales să ducem tradiția mai departe. Aveam o oportunitate, fiind vecinul nostru. El putea să ne învețe și era foarte ușor și accesibil…, iar acum fac parte din ansamblu împreună cu fratele meu. Și am venit să ne facem datoria aici”, explică tânărul.

Tatăl său, Marian, coordonează ansamblul și spune că dacă e ceva de care să ne ținem cu adevărat, astea sunt tradițiile.

„Ne-am decis să deschidem un ansamblu de fluierași, știind că am avut înainte profesori și formație în comună, mai ales că l-am avut și pe domnul Văcaru Ion, care a activat la ansamblul de profesioniști. Am zis să continuăm tradiția din Dobrotești, având ca idee și ca țintă transmiterea cântecului popular și tradiția de a cânta la fluier”, spune Marian Pană.

În plus, comuna din care vin este una cu tradiție în ciobănit, meserie care e strâns legată de cântatul din fluier.

„Noi, acum, am fost luați prin surprindere, dar avem cimpoi, avem ocarină, avem mai multe instrumente. Acum cântăm live, că live se cântă foarte greu, dar cu orchestrație se cântă mult mai frumos, mai plăcut”, își justifică prestația Marius Mănica, unul dintre membrii grupului.

„De la vârsta de 5 ani am învățat să cânt, de la părinții mei, care cântau, și văzându-i pe ei, am început și eu și, ușor-ușor am început să mă dezvolt. Deocamdată sunt instalator de meserie, am făcut toată viața instalații și pe lângă asta, am început să cânt și cu fluierul. Am văzut că îmi iese și vreau să continui”, spune școlărește bărbatul.

„Putem să cântăm acum?”, cere o pauză de la vorbit Marius Mănică și încep toți trei o melodie veselă, care a făcut mâncarea mai bună, apa mai răcoritoare și ziua mai frumoasă orășenilor care preț de o zi au venit să guste viața la țară. În Teleorman.

