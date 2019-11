De Răzvan Mihalașcu,

Reprezentantul unui dintre subcontractorii cu care firma Aktor lucrează laș construcția lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda a declarat că muncitorii protestează pe șantier deoarece nu mai au materiale, iar firma nu și-a mai primit banii pentru lucrări de o lună și jumătate.

„De săptămâna trecută Aktor nu ne-a mai livrat material pentru realizarea terasamentelor, deşi au fost anunţaţi de către mine, în urmă cu 2-3 săptămâni că se va termina acel material din care am exploatat până în data de 18 noiembrie. (…) Le-am trimis o notificare scrisă, atât dânşilor, cât şi firmei de consultanţă, CNAIR-ului, DRDP-ului Cluj. Până în momentul de faţă nu am primit absolut niciun răspuns. Societatea noastră are facturi scadente şi restante în valoare de 4.500.000, plus dacă luăm în considerare ce s-a lucrat în luna noiembrie. (…) Până acum o lună şi jumătate nu am avut probleme cu banii, ni s-au plătit”, a declarat Mircea Rotar, şef de şantier al firmei subcontractor, pentru Mediafax.

Muncitorii vor să atragă atenția reprezentanților CNAIR, DRDP Cluj, dar și noului ministru că „va mai dura încă doi ani până se va termina această autostradă” dacă problemele vor continua.

Potrivit sursei citate, lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda are 24,25 km. Din datele publicate de CNAIR în luna octombrie, stadiul fizic al construcţiei era de 60,2%, în timp ce stadiul financiar era de 48,59%.

sursă foto&video: Ziarul Unirea

