A fost aglomerație, duminică seara, la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești. Reprezentanții secțiilor de votare au așteptat cinci ore în frig și ploaie pentru a preda documentele.

Unii au așteptat până în această dimineață, deși așteptau de aseară. Mulți dintre oameni nu au respectat măsurile de prevenție.

„A trecut de 7 dimineața și sunt trează de peste 26 de ore. Nu am primit mănuși, măști, dezinfectante nu sunt nicăieri, de când am intrat în incinta clădirii, dar nici cât am stat afară. Nu s-a mai respectat nicio normă de protecție. Sunt încă foarte multe persoane care așteaptă, în jur de 600, la ora 7. Unii dintre noi am reușit să intrăm în amfiteatre, însă și aici este frig. Este bătaie de joc”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, membrul unei secții de votare.



Oamenii s-au îmbulzit la cozi uriașe după închiderea urnelor, iar unei femei i s-a făcut rău, a transmis, luni, Digi24.

Și la alegerile locale din septembrie 2020, situația s-a repetat în mai multe zone din țară.

