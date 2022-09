UPDATE ora 18.20: Revolta oamenilor nemulțumiți continuă pe Aeroportul Otopeni. Un pasager Blue Air care trebuia să ajungă în Atena în interes de serviciu a declarat la Antena 3 că decizia companiei aeriene îi periclitează activitatea.

„Aveam bilet de Atena. Mâine aveam treabă în Atena. Suntem un grup de trei persoane care mâine trebuia să înceapă un program timp de trei zile de la ora 9. Trebuia să plecăm la 14:35. Am venit pe aeroport, am așteptat, am făcut checkin-ul şi ne-am pus la coadă. S-a amânat o oră prima dată, apoi lumea a devenit nerăbdătoare. Apoi au afișat că e cursa anulată. Ne-am dus la pupitru şi am văzut că majoritatea curselor sunt anulate”, a spus călătorul.

UPDATE ora 18.15: Ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna, a declarat că Administraţia pentru Fondul de Mediu a blocat conturile Blue Air din cauza datoriilor de peste 28 de milioane de lei, dar a precizat că „decizia de a suspenda aceste zboruri este una absolut nejustificată”.

„Cer Blue Air să reia zborurile imediat, să-şi onoreze obligaţiile faţă de călători, să-şi onoreze obligaţiile faţă de bugetul de stat”, a spus ministrul Mediului într-o declarație de presă.

UPDATE ora 18.00: Zeci de oameni protestează la ghișeul Blue Air din Aeroportul Otopeni și se ceartă cu reprezentantul Blue Air, după anularea zborurilor. Pe geamul ghișeului a fost pusă o foaie pe care scrie „Reprogramări începând cu data de 12 septembrie”.

UPDATE ora 17.45: La acest moment, sunt 7 curse anulate. 1.072 de pasageri reintră în țară și își recuperează bagajele de cală, apoi trebuie să se adreseze reprezentanților Blue Air, au transmis reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București.

UPDATE ora 17.39: Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că 3.000 de oameni sunt afectați după ce Blue Air a decis să suspende zborurile și că i-a cerut ministrului UDMR al mediului, Tanczos Barna, să întreprindă demersurile necesare pentru ca oamenii blocați în aeroporturi să ajungă la destinații.

Blue Air a anunțat că toate zborurile operate din România au fost suspendate, iar măsura este valabilă până pe 12 septembrie. Blue Air a acuzat o „situație neprevăzută”, mai precis poprirea tuturor conturilor companiei de către Ministrului Mediului. Totuși, zborurile din afara României către România se vor face normal astăzi, a mai anunțat compania.

În acest context, sute de călători aflați pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, care doreau să plece în străinătate, și-au exprimat nemulțumirea în dialogul cu reprezentanții Blue Air. „Dați-mi banii și am plecat”, se aude o persoană în imaginile video care circulă pe rețelele de socializare. „Hoții!”, strigă o altă persoană. „Și noi unde dormim în seară asta?”, întreabă altcineva.

Imaginile de pe aeroport pot fi văzute in videoclipul publicat de unul dintre călători pe Facebook.

Potrivit programului de zbor afișat pe site-ul aeroportului Otopeni, de la ora 16.30, când Blue Air a făcut anunțul, mai erau programate 13 zboruri, toate fiind anulate. Mai exact, este vorba despre zborurile Blue Air din București către Lyon, Atena, Palma de Mallorca, Dubrovnik, Cluj-Napoca, Iași, Oslo, Porto, Tel-Aviv, Alicante, Bilbao, Hamburg, Valencia. Anterior, au fost anulate alte două curse – spre Stockholm și Paris.

