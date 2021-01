Imaginile video arată un bărbat aflat pe șine, care vrea să urce pe platformă, dar pantoful îi sare din piciorul stâng. Individul se întoarce pe șină pentru a se încălța, în timp ce un polițist aflat pe peron îi face semne disperate că trenul se apropie de stație.

După ce se încalță, bărbatul de 60 de ani pășește apoi agale spre platformă, în timp ce trenul se apropia de el, moment în care polițistul vine și îl trage, cu câteva secunde înainte ca bărbatul să fie zdrobit între tren și peron.

Video: A GRP constable saves life of a 60-year-old man at #Dahisar railway station in #Mumbai on Friday. (ANI) pic.twitter.com/TP12avtH6g