De Denisa Dudescu,

Este vorba despre un centru de carantină din Zona Industrială a orașului, aici au fost cazați mai mulți români care s-au întors din Anglia. Oamenii au avut parte de o surpriză neplăcută zilele acestea, când au deschis pachetele de mâncare au rămas îngroziți.

„Dimineață am primit un sendviș, adică două pâini cu carne de pui în mijloc și salată verde. Am scăpat pachetul din mână când am văzut că erau viermi și gândaci”, a spus un bărbat pentru ziarul Bzi.Acesta a filmat meniul și a anunțat conducerea hotelului în care se află în carantină.

”Un văr de-al meu care este în altă cameră mi-a spus că avea mâl în sendviș. Este incredibil ce se întâmplă. Am sunat la recepție și le-am spus. Au venit și au strâns pachetele. Am sunat la restaurant, mi-au spus că nu se poate așa ceva. Nu este un caz singular,” a mai povestit bărbatul pentru presa locală.

O reacție a venit și din partea patronilor firmei care livrează mâncarea:„Eu sunt acasă acum, nu știu despre ce este vorba. Poate asociatul meu știe. Nu vrem să oferim informații cu privire la acest caz”, a declarat Bogdan Ichim, unul dintre asociații din firmă.

Citeşte şi:

Video | Vremea rea a făcut ravagii în Satu Mare. Acoperișuri smulse de vânt și copaci doborâți

GEST INCALIFICABIL AL UNEI CUNOSCUTE VEDETE! S-a enervat atât de tare pe FOTOGRAFI, încât le-a pus FECALE DE CÂINE PE MAŞINĂ

E important să nu grăbim realizarea unui vaccin Covid-19: unul netestat suficient poate fi mai periculos ca virusul