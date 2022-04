În timpul luptelor, câinele s-a pierdut de stăpânul său timp de mai multe zile. Animalul a fost găsit de soldații din Ucraina care l-au adus înapoi la stăpânul său.

Câinele a sărit în brațele stăpânului său care l-a mângâiat. Bărbatul le-a mulțumit soldaților pentru că l-au ajutat să-și găsească câinele. Reîntâlnirea dintre cei doi a fost filmată și postată pe rețelele de socializare, strângând mii de aprecieri.

this husky was reunited with her owner in war torn Bucha, Ukraine

(belwarriors IG) pic.twitter.com/NHiSkU3RQd