VIDEO | O agapă PSD într-o comună din Iași, cu mici, bere, fanfară și fără distanțare, se lasă cu nervi în partid. „Primarul crede că poate să facă ce vrea”

Târgul din Schitu Duca a fost plin de localnici și simpatizanți PSD purtând tricouri și șepci în culoarea partidului, așa cum arată fotografiile postate chiar pe pagina de Facebook de președintele organizației municipale PSD Iași, Marius Ostaficiuc, dar și filmările de la eveniment.

Nu a fost singura somitate din rândurile social-democraților prezentă la agapa electorală organizată de primarul localității, Mihai Mihalache. Pe listă s-au aflat și parlamentarii Vasile Câtea și Bogdan Cojocaru. Toți aveau măști „regulamentare”.

Ode primarului

Primarul Mihai Mihalache țintește la un al cincilea mandat. Foto: 7est.ro

Social-democratul Mihai Mihalache este de 16 ani primar al comunei Schitu Duca și luptă acum pentru un nou mandat, împotriva altor trei candidați. Acesta a fost unul dintre susținătorii vocali ai lui Liviu Dragnea și cel care a inițiat demersurile pentru excluderea din PSD a primarului Iașiului, Mihai Chirica, și a protestat în fața Prefecturii în 2017 în sprijinul Guvernului PSD Grindeanu, când acesta a dat Ordonanța 13 de modificare a Codurilor Penale.

În mod firesc, pentru primarul atât de loial partidului, mai-marii PSD Iași au avut numai cuvinte de laudă la târgul de duminică.

„Nu aș vrea să mă repet, să vă spun din nou de drumuri, de asfalt, canalizare, apă, alte investiții, poate ar trebui menționată și sala de sport pe care domnul primar o să o facă chiar aici, lângă dumneavoastră. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pe 27 septembrie, să votați PSD, Mihlache Mihai. Votați trandafirii, votați PSD, votați domnul Mihalache!”, a fost discursul președintelui PSD Iași, Marius Ostaficiuc.

Toată lumea e venit îmbrăcată în roșu la manifestarea electorală a PSD Foto: Marius Eugen Ostaficiuc

În iulie, USR Iași l-a acuzat pe Mihalache că are un comportament abuziv, după ce mai mulți cetățeni au reclamat că este violent și că folosește injurii la adresa lor.

Fanfara care era în trecere

Localnicii au ascultat cu atenție cuvintele liderilor social-democrați, îngrămădiți într-un semicerc în mijlocul târgului.

Masca de protecție a fost o opțiune. Nu toți au purtat-o, iar cei care au avut, totuși, așa ceva, au purtat-o mai tot timpul greșit, sub nas sau sub bărbie. De distanțare fizică nici nu se mai pune problema, a fost inexistentă.

După discursurile primarului și colegilor săi de partid de la nivel județean, oamenii s-au înghesuit la mici și bere, acompaniați de o fanfară.

„Fanfara pleca la un eveniment și a oprit în piață să mănânce un mic. Deci erau în treacăt, nu i-am adus noi”, a explicat primarul Mihai Mihalache pentru Libertatea.

Primarul: „Nu pot să-i forțez să poarte măști”

El a spus că nu a fost vorba de o petrecere, ci doar de o acțiune electorală făcută, de altfel, de toate partidele, în fiecare duminică, atunci când e zi de târg în comuna Schitu.

Simpatizanții PSD nu au prea părut dornici să poarte mască

„În fiecare duminică, la târg, toate partidele vin îmbrăcate în tricouri în culorilor lor și își fac campanie. De trei luni facem asta. Membrii noștri de partid au venit în roșu și au dat afișe. Micii se comercializează în acea piață, de 30 de ani cumpăr mici de-acolo”, a declarat Mihalache.

Întrebat despre măsurile de protecție de care nu s-a ținut cont și dacă a încercat să-i îndemne pe oameni să păstreze distanța și să poarte corect măștile, edilul a ridicat din umeri.

„Nu pot să-i forțez pe oameni să poarte măști, e problema lor. Le spun să le poarte, dimineața, la târg, împărțim măști gratuit, dar cum te întorci, omul bagă masca în buzunar. Ce pot eu să fac ca primar?”, a spus Mihai Mihalache.

Președintele PSD Iași: „Primarul crede că poate să facă ce vrea, dar nu sunt de acord cu el”

Contactat telefonic de reporterii Libertatea, președintele PSD Iași, Maricel Popa, care este și președintele Consiliului Județean Iași, a declarat că el nu a participat la evenimentul respectiv, că a văzut imaginile apărute în presa locală și că nu este de acord cu manifestările care nu respectă prevederile de protecție sanitară aflate în vigoare.

„Nu am fost prezent și nu sunt adeptul la astfel de manifestări, legea trebuie respectată de toată lumea. Îmi pare foarte rău că a fost acesta cazul la Schitu Duca, eu am fost în alte zone unde am păstrat distanțarea socială, unde s-a purtat mască”, a declarat Maricel Popa.

Maricel Popa are o problemă mai veche cu colegul său de partid din comuna Schitu Duca

Întrebat dacă este cazul ca situația primarului din Schitu Duca să fie discutată la nivelul partidului, acesta a declarat că da, dar că nu este acum momentul.

„Acum nu este momentul, dar ulterior vom discuta. Din păcate, mai sunt și ieșiri din astea. Nu au participat la eveniment persoane din conducerea partidului, cât despre primar, el crede că poate să facă ce vrea, dar nu sunt de acord cu el”, a mai precizat Maricel Popa.

Conflict mai vechi în PSD

Popa și Mihalache au avut un conflict și după alegerile europarlamentare, când PSD Iași a avut un scor minim istoric – 15%, Mihalache solicitându-i într-o conferință de presă demisia.

„Cei care au pierdut alegerile să-și asume acest lucru, să se retragă în mod onorabil, fac referire la președintele Maricel Popa”, a spus atunci Mihalache. La rândul său, Maricel Popa l-a atacat ulterior pe Mihalache, anunțând că nu are de gând să plece de la conducerea PSD Iași.

