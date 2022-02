VIDEO | O deputată, înarmată cu un Kalashnikov, interviu din subsol la MSNBC: „Mă pregătesc să port arme. Ucrainenii vor rezista”

În vârstă de 36 de ani, Kira Rudik a scris lângă fotografia cu ea înarmată: „Învăț să folosesc #Kalashnikov și mă pregătesc să port arme. Sună suprarealist, deoarece acum câteva zile nu mi-a trecut prin cap asta. #Femeile noastre ne vor proteja pământul la fel ca #bărbații noștri. Hai #Ucraina!”

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! ?? pic.twitter.com/UbF4JRGlcy