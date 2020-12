Șase persoane au fost rănite de vehicul şi au fost transportate în diferite spitale din metropolă, a precizat poliţia din New York. Şoferul vehiculului a fost arestat la faţa locului, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Nu au fost făcute precizări dacă este vorba de un accident sau un act voluntar.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr